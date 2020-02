News

Od dzisiaj w sklepach można kupić 64 rdzeniowy, 128-wątkowy procesor, który nazywa się AMD Ryzen Threadripper 3990X. Premiera tej bestii jest świetną okazją do tego, aby popatrzeć na rynek komputerowy z perspektywy wybiegającej znacznie dalej, niż standardy najbliższych czasów.

W końcu potęga HEDT tkwi w tym, że jest to prezentacja mocy z nowej generacji, która na rynek konsumencki jeszcze nie zawitała. Większe ilości rdzeni w procesorach zaczęły się właśnie tam i równolegle w serwerach.

Dlatego już od dawien dawna sockety serwerowe niewiele różniły się od tych konsumenckich, co najwyżej kształtem PCB i ustawieniem ząbków. Złote czasy Xeonów E5450 modowanych pod socket LGA775 i 6-rdzeniówek na LGA1366 zostały trochę zapomniane. Dzisiaj wracają w kompletnie nowym obliczu, bo tym razem procesor stworzony pod HEDT ma domyślnie 64 rdzenie i 128 wątków, czyli tyle co aktualny chip serwerowy EPYC 7H12.

Co lepsze, pokrywają się także wartości TDP (280 W), co oznacza, że podobieństwa są głębokie. Wychodzi więc na to, że kiedyś płaciło się więcej, żeby mieć więcej rdzeni, a dzisiaj można zapłacić mniej już za 64 rdzenie, bo to jest nowa granica HEDT w 2020 roku.

AMD Ryzen Threadripper 3990X – specyfikacja i wyniki z Actina

W ramach newsa przygotowałem dla Was początkową paczkę testów wydajności AMD Ryzen Threadripper 3990X. Ostateczna recenzja pojawi się na YouTube Actina, ale do niej przygotowuje nieco mocniejsze chłodzenie niż NZXT Kraken X62 v.2 280 mm.

Specyfikacja:

Rdzenie / Wątki – 64 / 128

Boost – do 4,3 GHz

L3 Cache – 256 MB

L2 Cache – 32 MB

L1 Cache – 4 MB

Bazowy zegar – 2,9 GHz

Proces produkcyjny – TSMC 7nm FinFET

TDP – 280 W

AMD Ryzen Threadripper 3990X – Cinebench R20.060

AMD Ryzen Threadripper 3990X – V-RAY 4.10.03

AMD Ryzen Threadripper 3990X – POV Ray 3.7

AMD Ryzen Threadripper 3990X – Blender 2.81a Classroom

AMD Ryzen Threadripper 3990X – Zabawy z TDP

Podczas premierowego streama miałem okazję pokazać widzom w jaki sposób ten procesor reaguje na zmiany TDP przy chłodzeniu wodnym. Używany przeze mnie Kraken X62 v.2 280 mm został uznany przez samo AMD jako odpowiednie AiO do tego procesora.

Trzymając go w specyfikacji, czyli przy TDP na poziomie 280 W, problemów z temperaturami nie ma. Nawet sekcja MSI Creator TRX40 nie grzała się za bardzo, trzymając okolice 75 stopni Celsjusza. To jednak podcina znacznie skrzydła Threadripperowi, bo jego apetyt na energię wybiega powyżej 350 W. Wyniki w Cinebench R20 jasno pokazały, że mamy braki w taktowaniach.

Przy podniesieniu TDP do 350 W problem z wynikiem Cinebench R20 znika jak ręką odjął, przebijając nawet założenia AMD.

Podsumowanie

AMD Ryzen Threadripper 3990X jest wyjątkowym procesorem, którego dzisiaj na nie da się dobrze przetestować w zgodnych z jego przeznaczeniem warunkach. Aplikacje profesjonalne nie są jeszcze gotowe na obłożenie pracą takiej ilości wątków. Skutkuje to tym, że istnieje dosłownie garstka benchmarków, które mają znaczenie, podczas gdy lwia większość tych standardowych profesjonalnych testów uderza w ścianę zbudowaną przez samo oprogramowanie.

Do ostatecznego testu potencjału 64-rdzeniowej bestii za prawie 19000 zł potrzebne jest nam więcej kompatybilnych narzędzi. Te, które skalują się na 128 wątków są za to pokazem tłamszącej wydajności. Ostateczny test jeszcze przed nami, bo parę elementów platformy ulegnie zmianie, czekajcie na publikacje na Actina.pl