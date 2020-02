News

Wygląda na to, że wraz z oficjalnym powrotem gier z portfolio Electronic Arts na platformę Steam przyszła za nimi nowa polityka firmy. Jak donosi jeden z użytkowników forum Reddit, MJuniorDC9, niektóre z klasycznych, czasem niemal 20-letnich gier EA w ostatnim czasie odnotowały solidną podwyżkę standardowej ceny. Co równie ciekawe, wyższe ceny za klasyki zapłacą przede wszystkim gracze obracający inną walutą niż dolar amerykański. Forumowicz podał tu wywindowane ceny trzech gier — SimCity 4: Deluxe Edition, Mass Effect Collection oraz Crysis 2: Maximum Edition, jednak tych jest znacznie więcej. Dla przykładu do 5 lutego SimCity 4: Deluxe Edition poza promocjami kosztowało równowartość 10 euro, a od wczoraj nabędziemy je na Steam za 20 euro.



Sprawie postanowiła się przyjrzeć redakcja serwisu PCGamesN, która ustaliła, że na Steam podrożały także takie tytuły jak: Dragon Age Origins Ultimate Edition, Medal of Honor, Command and Conquer 3 Tiberium Wars, Command and Conquer Red Alert 3, Mirror’s Edge, Dead Space czy Dead Space 2. W każdym wypadku zmiana ceny ma jedynie charakter regionalny, a mówiąc konkretniej, nastąpiła poza strefą dolara amerykańskiego. Oczywiście podwyżki nie zostały w żaden sposób zasygnalizowane – zmieniono ceny i to wszystko. Wspomniana redakcja zwróciła się do EA o oficjalne stanowisko w tej sprawie, a gdy tylko pojawią się jakieś konkrety, to zaktualizujemy wiadomość.

