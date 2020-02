News

LM ,

Okazuje się, że wbrew wcześniejszym doniesieniom w najnowszej ofercie darmowych gier na Epic Games znajdziemy w tym tygodniu jedynie dwie gry od Asmodee Digital. W ubiegłym tygodniu włodarze platformy ogłosili, że od czwartku 6 lutego będziemy mogli sięgnąć po darmowe kopie trzech cyfrowych planszówek — Ticket to Ride, Carcassonne oraz Pandemic. Po aktualizacji wiemy, iż ta ostatnia wypadła z oferty.

Nie podano żadnych konkretów tłumaczących zmiany, ale łatwo wywnioskować, że firmy nie chcą promować gry o szerzeniu się epidemii, gdy media nieustannie donoszą o kolejnych przypadkach koronawirusa. Jest to jedyne sensowne wytłumaczenie, dla całkowitego (zapewne tymczasowego) zniknięcia Pandemic z oferty Epic Games Store. Tym samym, jeśli macie chęć, to już niedługo na Wasze ręce trafią takie tytuły jak Ticket to Ride i Carcassonne.



Nie tak dawno informowaliśmy o wielkim zainteresowaniu grą Plague Inc., aczkolwiek odpowiedzialna za nią ekipa wcale nie jest zadowolona z okoliczności, a jakich ten wybuch popularności nastąpił. Przy okazji warto wspomnieć, że jak podaje Al Jazeera, do tej pory stwierdzono zarażenie koronawirusem u ponad 20 tysięcy osób, a ten zabrał już przeszło 400 osób. Nic więc dziwnego, że żadna z firm nie chce budować swojej popularności i tym samym później być kojarzona z taką sytuacją.



Wracając do Epic Games Store, to jeśli kręci Was żywot wirtualnego farmera, to do godziny 17:00 w czwartek 6 lutego wciąż możecie sięgnąć po darmowe Farming Simulator 19.

