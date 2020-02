Sprzedaż gier na konsolę PlayStation 4 przekroczyła już miliard ezgemplarzy

News

Maria Wawrzyniak ,

Japoński gigant pochwalił się na oficjalnej stronie Sony Interactive Entertainment swoim najnowszym osiągnięciem – sprzedano już ponad miliard gier na konsolę PlayStation 4; stan na 31 stycznia 2020 roku wynosi dokładnie 1,18 miliarda. Wynik obejmuje zarówno wydania fizyczne, jak i cyfrowe zakupione w serwisie PlayStation Store, przy czym dotyczy wyłącznie pełnych wersji produkcji, a nie dodatków. Co więcej, w okresie od 8 stycznia 2019 roku do 7 stycznia 2020 roku udało się sprzedać 274 mln gier na PS4. To wszystko oznacza również, że konsola PlayStation 4 oficjalnie przegoniła swoją poprzedniczkę, czyli PlayStation 3, w której przypadku łączna liczba sprzedanych gier wyniosła 999,4 miliona. Pierwsze PlayStation również jest w tyle z wynikiem 962 milionów. Niekwestionowanym liderem pozostaje jednak PS2 – w przypadku tego sprzętu na całym świecie zakupiono 1,53 miliarda gier. Przypomnijmy, że konsola PlayStation 4 zadebiutowała na rynku w listopadzie 2013 roku.

