Vigil – duchowy spadkobierca Resident Evil na gameplay trailerze

Jeśli należycie do grona miłośników serii Resident Evil, a w szczególności upodobaliście sobie jej pierwszą odsłonę, to mamy coś, co Was zainteresuje. W sieci pojawił się gameplay trailer projektu Vigil, duchowego spadkobiercy przygód Jill i Chrisa, który garściami czerpie z gry Capcomu. Gra początkowo powstawała jako Residence of Evil: Vigil, ale wygląda na to, że ekipa zdecydowała się pozostać przy samym podtytule. Produkcja zmierza na komputery osobiste, aczkolwiek jeszcze bez oficjalnej daty premiery, która zdaniem twórców, powinna nastąpić już niebawem. Rzućcie okiem na załączony do wiadomości materiał.



Vigil to klasyczny Resident Evil w pełnej krasie. Podczas zabawy wcielamy się w członka oddziału specjalnego, który po enigmatycznym zgłoszeniu udaje się do tajemniczego lasu, gdzie odkrywa podejrzaną rezydencję. W niej czekają nas starcia z oponentami i liczne zagadki środowiskowe. System sterowania będzie tożsamy do tego z pierwszego Residenta, a na dokładkę otrzymujemy strzelanie jedynie w bezruchu i oczywiście kamerę zawieszoną na elementach otoczenia. Całość powstaje na silniku Unreal Engine i wygląda doprawdy obiecująco.

https://www.youtube.com/watch?v=skXtzOcxmQo&t=1s

