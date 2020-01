Serial animowany The Witcher: Nightmare of the Wolf zmierza na platformę Netflix

Popkultura

LM ,

W minionych dniach w sieci zrobiło się nieco głośniej o rzekomym serialu animowanym z Geraltem w roli głównej, nad którym, obok drugiego sezonu Wiedźmina, miałby pracować Netflix. Okazuje się, że włodarze platformy streamingowej niemal błyskawicznie odnieśli się do tych pogłosek i potwierdzili prace nad The Witcher: Nightmare of the Wolf. Serial powstaje w południowokoreańskim studiu Mir, a nad projektem czuwać będzie duet składający się z showrunnerki Wiedźmina, Lauren Schmidt Hissrich i scenarzystki Beau DeMayo. O linii fabularnej nie wiemy zbyt wiele – Geralt ma stawić czoła nowemu zagrożeniu dla Kontynentu, co możemy interpretować zarówno jako oryginalną opowieść, jak i adaptację któregoś z opowiadań.



Obok tego Netflix nie ujawnił, czy zamierza zaangażować aktorów z Wiedźmina do prac nad dubbingiem w The Witcher: Nightmare of the Wolf. Zgodnie z pojawiającymi się wcześniej plotkami, seria lub jej pierwszy sezon, mają zadebiutować jeszcze w tym roku. Cóż, cierpliwie czekamy na kolejne szczegóły.

