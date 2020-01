Plotka: Sony szykuje własne IP w konwencji horroru dla PlayStation 5

News

LM ,

Garść nieoficjalnych doniesień zza kulis wewnętrznych studiów Sony. Znany przede wszystkim za sprawą przecieków dotyczących gier z Batmanem użytkownik Twittera — Emre Kaya — uraczył nas nowiną, która z pewnością przypadnie do gustu fanom straszaków. Według niego Sony od jakiegoś czasu pracuje nad własną marką w konwencji horroru. Ta jego zdaniem na być kolejnym powodem, by sięgnąć po PlayStation 5, ale nie wie o niej niczego więcej.



Oczywiście spośród wszystkich wewnętrznych studiów Sony do prac nad horrorem najlepiej kwalifikuje się SIE Japan, o którym ostatnio coś cicho po premierze Deracine w 2018 roku. Ekipa współpracowała z FromSoftware przy produkcji Bloodborne, a w jej szeregach znajdziemy m.in. odpowiedzialnego za Silent Hill Keiichiro Toyamę. Oczywiście do czasu oficjalnej zapowiedzi Sony to jedynie plotki i spekulacje, ale dobrze zaprojektowany horror byłby ciekawym uzupełnieniem portfolio first-party studiów Sony.



Co ciekawe, w niedawnym przecieku dotyczącym prezentacji PlayStation 5 pojawiła się wzmianka o nowym IP od SIE Japan Studio. Czy będzie to horror? Pozostaje czekać na kolejne doniesienia.

https://twitter.com/Vullein/status/1219851292580945920?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1219851292580945920&ref_url=https%3A%2F%2Fgamingbolt.com%2Fsony-is-working-on-a-new-horror-ip-rumour

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl