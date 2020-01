Popkultura

Jeśli liczyliście, że podobnie jak podczas prac nad pierwszym sezonem Wiedźmina, będziecie mieli okazję podpatrzeć kulisy powstawania serialu, to mamy smutną wiadomość. Włodarze platformy Netflix podali listę krajów, które znalazły się na mapie ekipy odpowiedzialnej za wyprodukowanie drugiego sezonu przygód Geralta i niestety nie ma wśród nich Polski. Zgodnie z oficjalnym komunikatem drugi sezon Wiedźmina powstanie na terenie Anglii, Szkocji, Słowacji i Czech. Harmonogram nie jest oczywiście znany, ale z pewnością doczekamy się kolejnych zdjęć z planu, zarówno z oficjalnych źródeł, jak i podrzucanych przez użytkowników forum reddit. Przypomnijmy, że podczas prac nad pierwszym sezonem Wiedźmina ekipa filmowa zawładnęła na kilka dni ruinami Zamkiem Ogrodzeniec.



Prace nad drugim sezonem Wiedźmina wystartowały tuż po zakończeniu przerwy świątecznej, a premiery kolejnych epizodów serii powinniśmy wyczekiwać najwcześniej w 2021 roku. Tymczasem Neflix nie spoczywa na laurach i już szykuje serial animowany bazujący na Wiedźminie – The Witcher: Nightmare of the Wolf.

