Sezon 10. w League of Legends startuje już zaraz

Maria Wawrzyniak

Riot Games rozpoczęło odliczanie – dziesiąty sezon rozgrywek w League of Legends startuje 10 stycznia.

Na profilach w mediach społecznościowych zespołu Riot Games oraz gry League of Legends pojawiły się wczoraj nowe grafiki informujące o starcie nowego, dziesiątego już sezonu rozgrywek w popularnej MOBIE – wiemy już, że ten rozpocznie się równo 10 stycznia bieżącego roku. Jak donosi serwis Dot Esports, pierwsza aktualizacja nowego sezonu z numerem 10.1 zgodnie z harmonogramem powinna pojawić się w środę 8 stycznia. Na polskim fanpage’u gry na Facebooku codziennie pojawia się nowa grafika, odliczająca czas do startu. Przypomnijmy, że aktualnie w League of Legends trwa przedsezon, który wprowadził sporo zmian. Twórcy udostępnili również niedawno nowego bohatera – Apheliosa.

