Do sieci wyciekły nowe zdjęcia zestawu deweloperskiego konsoli PlayStation 5

Tech

Maria Wawrzyniak ,

W internecie pojawiły się kolejne zdjęcia zestawu deweloperskiego konsoli PlayStation 5 – tym razem jednak możemy również przyjrzeć się kontrolerowi, którym jest najprawdopodobniej DualShock 5. Jeśli to prawda, pad rzeczywiście jest bardzo podobny do swojego poprzednika pod względem wyglądu. Zdjęcia opublikował niejaki Patrick, który twierdzi, że po godzinach zajmuje się sprzątaniem w oddziale firmy, gdzie znajduje się właśnie devkit PS5, a nazwa firmy rozpoczyna się na literę U. Przypomnijmy, że konsola PlayStation 5 może zostać oficjalnie ujawniona dziś w nocy o godzinie 2:00 polskiego czasu, kiedy rozpocznie się konferencja Sony na targach CES 2020. Nie dostaliśmy żadnego potwierdzenia – jedyne, czym poczęstowała nas firma w swojej wiadomości na stronie, to gwarancją zaprezentowania unikatowej wizji przyszłości, łącząc kreatywność z technologią jak nigdy wcześniej, aby uwolnić zupełnie nowe wrażenia i emocje. Transmisję konferencji obejrzycie tutaj. Wczoraj pisaliśmy również o nieoficjalnych informacjach dotyczących planowanej daty rozpoczęcia przedsprzedaży PlayStation 5. Według użytkownika PSErebus, którego niektórzy fani mogą kojarzyć dzięki wcześniejszym plotkom (między innymi o wczesnej kompatybilności oraz cenie i dacie premiery), zamówienia przedpremierowe będziemy mogli zacząć składać już w marcu.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis