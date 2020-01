Fortnite zostało najlepiej zarabiającą grą free-to-play w 2019 roku

News

Maria Wawrzyniak ,

Znana i szanowana grupa analityczna SuperData opublikowała raport podsumowujący dystrybucję cyfrową na światowym rynku gier w roku 2019. Na samym początku warto zwrócić uwagę na to, że wchodzą w to nie tylko wyniki sprzedaży samych produkcji, ale również wszelkie dokonane mikropłatności, zakupione abonamenty czy nawet przychody z wszelkiego rodzaju materiałów wideo, w tym w serwisach streamingowych – branża łącznie zarobiła aż 120,1 mld dolarów, czyli o 4 procent więcej, niż w 2018 roku. Gry mobilne przyniosły najwięcej przychodów – 64,4 mld dolarów. Gry pecetowe zarobiły 29,6 mld, konsolowe 15,4 mld, wspomniane materiały wideo i transmisje zarobiły 6,5 mld, zaś VR oraz AR uzyskały łącznie 6,3 mld dolarów przychodu. Jak niektórzy zdążyli już zauważyć, po dodaniu wszystkich kwot uzyskamy wynik większy niż 120 mld, jednak analitycy podkreślili, że niektóre przychody zostały ujęte w kilku źródłach jednocześnie.

Co ciekawe, w 2019 roku na każde pięć dolarów wydanych na gry w dystrybucji cyfrowej aż cztery przypadły na… produkcje free-to-play. A jakby tego było mało, tytuły przeznaczone na urządzenia mobilne oraz tablety odpowiadają za aż 74% przychodów w kategorii gier darmowych z mikropłatnościami. Kategoria obejmująca gry pełnopłatne odnotowała z kolei spadek o 5%, aczkolwiek według analityków wynika to po prostu z racji znacznie mniejszej liczby wielkich hitów – w 2018 na rynek trafiło chociażby Red Dead Redemption 2 czy Monster Hunter: World. W tym roku na pewno będziemy mieli do czynienia ze znacznym wzrostem. Poniżej natomiast znajdziecie pełne zestawienie z najlepiej zarabiającymi grami z kategorii free-to-play w 2019 roku. Na pierwszym miejscu, jak nietrudno się domyślić, znalazło się Fortnite, które uzyskało aż 1,8 mld dolarów przychodu – w zeszłym roku było to jednak jeszcze więcej, bo aż 2,4 mld. I chociaż na pecetach znacznie więcej graczy decyduje się na League of Legends, według statystyk miłośnik LoLa dwukrotnie rzadziej decyduje się na jakiekolwiek mikropłatności. Tak czy inaczej, pomimo spadku zainteresowania i mniejszych przychodów, Fortnite wciąż pozostaje najlepiej zarabiającą produkcją free-to-play na rynku.

Najlepiej zarabiające gry free-to-play w 2019 roku

Fortnite – 1,8 mld dolarów Dungeon Fighter Online – 1,6 mld dolarów Honour of Kings – 1,6 mld dolarów League of Legends – 1,5 mld dolarów Candy Crush Saga – 1,5 mld dolarów Pokemon GO – 1,4 mld dolarów Crossfire – 1,4 mld dolarów Fate/Grand Order – 1,2 mld dolarów Game for Peace – 1,2 mld dolarów Last Shelter: Survival – 1,1 mld dolarów

