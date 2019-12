Tak wygląda Sekiro: Shadows Die Twice na najniższych ustawieniach graficznych

News

Maria Wawrzyniak

Słynny Tryb Ziemniaka powraca, tym razem zmieniając nie do poznania grę od studia From Software – Sekiro: Shadows Die Twice.

W listopadzie pisaliśmy o tym, jak wygląda Red Dead Redemption 2 przy najgorszych możliwych ustawieniach graficznych, co zostało wymownie nazwane Trybem Ziemniaka (Potato Mode). Postanowili to sprawdzić dziennikarze serwisu GameSpot, grzebiąc nieco w plikach gry. Dzisiaj mamy dla Was podobną wiadomość, tyle że tym razem dotyczy ona produkcji od studia From Software, która zdobyła najważniejszą nagrodę na tegorocznych The Game Awards, wygrywając w kategorii Game of the Year (najlepsza gra roku, GOTY), czyli oczywiście Sekiro: Shadows Die Twice. GameSpot po raz kolejny postanowił sprawdzić, jak popularna i doceniona na całym świecie produkcja wygląda po włączeniu wspomnianego Trybu Ziemniaka. Zobaczcie efekty na poniższym nagraniu.

https://youtu.be/O2jIb5yDP4Y

Przypomnijmy, że Sekiro: Shadows Die Twice zadebiutowało 22 marca 2019 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Jest to trzecioosobowa gra akcji, która na pierwszy rzut oka może przypominać popularny cykl Dark Souls. W tym przypadku mamy jednak do czynienia ze znacznie bardziej bezpośrednią fabułą z możliwością podejmowania wyborów w postaci opcji dialogowych oraz kilkoma zakończeniami. Zainteresowanych odsyłamy do naszej recenzji.

