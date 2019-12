Sony pokaże PlayStation 5 na targach CES 2020? „Unikatowa wizja przyszłości” na nadchodzącej imprezie

Tech

O PlayStation 5 wiemy sporo, ale niestety, większość zdobytych przez nas informacji została wyszperana we wnioskach patentowych japońskiego giganta.

Już niebawem, a konkretnie 7 stycznia w Las Vegas rozpocznie się kolejna odsłona targów elektroniki CES. Firma Sony postanowiła nas na nią zaprosić w dosyć enigmatyczny, a zarazem intrygujący sposób – w krótkiej notce pojawiła się jedynie wzmianka o „unikatowej wizji przyszłości”, jaką Japończycy zamierzają nas uraczyć. Co to może być? Trudno powiedzieć, gdyż firma oferuje szeroki zakres rozmaitych urządzeń, które mogłyby z powodzeniem zachwycić uczestników wspomnianej imprezy, ale nie ulega wątpliwości, że całkiem spore grono zainteresowanych z chęcią zobaczy wreszcie konsolę PlayStation 5.



Premiera konsol dziewiątej generacji z pewnością będzie dla Sony jednym z kluczowych wydarzeń w nadchodzącym 2020 roku. Tym samym trudno powiedzieć, czy Sony przegapi okazję do zaprezentowania sprzętu na dedykowanej jej imprezie. Wszystko wyjaśni się już 7 stycznia o godzinie 2:00 czasu polskiego, gdy rozpocznie się specjalna konferencja Sony na CES 2020. Transmisję będziecie mogli zobaczyć pod tym adresem, a o wszystkich związanych z nią nowinkach z pewnością przeczytacie także na Gram.pl.

