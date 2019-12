Zgarnij za darmo dynamiczny motyw PlayStation 4 z gry Ghost of Tsushima

News

Maria Wawrzyniak ,

Podczas tegorocznych The Game Awards dowiedzieliśmy się, że wyczekiwana gra akcji od studia Sucker Punch pod tytułem Ghost of Tsushima zadebiutuje na rynku latem przyszłego roku. Później informowaliśmy Was o niezwykle ambitnych planach deweloperów, które skupiają się przede wszystkim wokół jednego istotnego faktu: Ghost of Tsushima będzie ogromne. Twórcy pokusili się nawet o stwierdzenie, że będzie to największa gra, jaką dotychczas udało im się stworzyć. Jedno jest pewne – na ten moment jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych przyszłorocznych premier. I choć nie mamy dzisiaj żadnych nowych konkretów na jej temat, to uznaliśmy, że warto poinformować o dostępnym do 31 stycznia darmowym dynamicznym motywie z Ghost of Tsushima, który możecie pobrać w sklepie PlayStation.

Wiadomość pojawiła się na oficjalnym profilu gry w serwisie Twitter, gdzie twórcy udostępnili kody dla każdego z regionów świata – zależnie od tego, gdzie mieszkacie (lub w jaki kraj macie wybrany na swoim koncie PlayStation), wystarczy, że wpiszecie dany kod w sklepie i otrzymacie motyw. Podkreślamy jednak, że kody wygasają 31.01.2019!

https://twitter.com/SuckerPunchProd/status/1209215690588057601?s=20

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis