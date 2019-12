Sprzedaż Resident Evil VII: Biohazard przekroczyła już 6,8 miliona egzemplarzy

News

Maria Wawrzyniak ,

Firma Capcom pochwaliła się sprzedażą Resident Evil VII: Biohazard, która przekroczyła już 6,8 miliona egzemplarzy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę raport z sierpnia, gdzie mowa była o 6,6 mln, możemy wówczas śmiało stwierdzić, że produkcja nadal radzi sobie świetnie. Na ten moment jest to czwarty największy hit w historii Capcomu, a wyprzedzają go jedynie Resident Evil 6 z 7,4 mln egzemplarzy, Resident Evil 5 z 7,5 mln egzemplarzy oraz Monster Hunter: World z 14,1 mln. Siódemki nie dzieli więc jakaś wyjątkowo duża przepaść od piątek i szóstej części – bardzo możliwe, że Resident Evil VII: Biohazard jeszcze je wyprzedzi. Co jednak znacznie ciekawe, 16% posiadaczy Resident Evil VII: Biohazard (co daje ponad milion graczy) zagrało w trybie wirtualnej rzeczywistości. Zaznaczmy przy tym, że jest to opcja dostępna wyłącznie na PlayStation VR, co sprawia, że to dość spore zaskoczenie.

Przypomnijmy, że Resident Evil VII: Biohazard zadebiutowało 24 stycznia 2017 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Gra spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem i została uznana za część, która umożliwiła serii powrót do swojej dawnej formy. Pod tym adresem znajdziecie naszą recenzję.

