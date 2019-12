Borderlands 3 debiutuje na Google Stadia, tyle że bazuje na starej wersji

News

Maria Wawrzyniak ,

Google Stadia od początku swojego istnienia raczej nie ma łatwego życia. Katalog gier dostępnych na tę platformę wprawdzie ma się znacznie powiększyć, jednak okazuje się, że nie może być tak kolorowo – w grudniu do dostępnych tytułów dołączyło między innymi Borderlands 3. Twórcy poinformowali jednak, że wersja na Google Stadia będzie posiadać aktualizacje, które zostały wydane… do 24 października. To oznacza, że grający nie nacieszą się sporą ilością zawartości.

A jakby tego było mało, wersja Borderlands 3 na Google Stadia zostanie zaktualizowana dopiero w przyszłym roku – obejmie wówczas Takedown at the Maliwan Blacksite, poziom Mayhem 4 oraz inną zawartość związaną z endgame’m. Do tego czasu pozostaje jedynie czekać. Platforma strzeliła sobie w stopę, bowiem w przeszłości wielokrotnie podkreślano, że gry będą dostępne od razu w pełnych wersjach. Cóż.

Przypomnijmy, że Borderlands 3 zadebiutowało 13 września 2019 roku na komputerach osobistych (początkowo dostępne wyłącznie w Epic Games Store), konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis