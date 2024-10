1670 w pierwszych zdjęciach z 2. sezonu. Tak zmieniła się wieś Adamczysze

Okolica zmieniła się nie do poznania. Adamczysze już nie jest skąpane w surowej szarości pełnej błota. Wieś odżyła za sprawą zbóż rosnących na polach, a słońce w zenicie dodaje malowniczego wręcz uroku. Od kiedy Andrzej utracił swój majątek, a wieś przeszła w całości w posiadanie Jana Pawła, Adamczysze zawitało lato. Zdjęcia z drugiego sezonu 1670 zobaczycie na samym dole.

1670 to jeden z największych ubiegłorocznych polskich hitów Netflixa. Serial zdobył oddaną grupę widzów, którzy chwalili stylistykę mockumentu, czyli identyczną, jaką wykorzystano w kultowym The Office. W marcu bieżącego roku oficjalnie zamówiono drugi sezon, a prace na planie rozpoczęły się tegorocznego lata. Netflix właśnie pochwalił się pierwszymi zdjęciami z nowych odcinków, które prezentują bohaterów oraz wieś Adamczysze.

Mam wrażenie, że o ile w pierwszym sezonie dopiero zarysowaliśmy ten świat, w drugim znacząco go rozszerzamy i myślę, że to będzie widoczne. Oczywiście Adamczycha i jej główni bohaterowie grają nadal najważniejszą rolę, ale jesteśmy też w nowych miejscach, jest znacznie więcej akcji i pojawiają się też nowe postacie – zdradza pomysłodawca i autor scenariusza 1670, Jakub Rużyłło.

Poinformowano również, że zakończono prace na terenie Kolbuszowej. Jest to dopiero połowa wszystkich zdjęć do zrealizowania na potrzeby drugiego sezonu. Oznacza to, że na premierę nowych odcinków będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.