10 gier z najlepszą grafiką według Digital Foundry. Zobacz ranking

Co ciekawe, Digital Foundry przyznało, że długo wahało się z wyborem I. miejsca. Ostatecznie postawili na Avatar: Frontiers of Pandora ze względu na bardzo imponujące technologie. Określili go nawet jako “następca Crysisa” ze względu na wykorzystanie symulacji oraz różnorakich systemów w celu uzyskania możliwie jak najładniejszej grafiki.