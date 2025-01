Za darmo to uczciwa cena. Oferta na darmowe gry PC po Nowym Roku i w styczniu

Rozpoczął się nowy rok i chociaż najlepszy okres na rozdawanie prezentów jest już za nami, to wciąż w Epic Games Store odbierzemy przez kilka kolejnych dni następne darmowe gry. Dodatkowo sklep nie kończy ze swoim rozdawnictwem i będzie je kontynuował przez cały 2025 rok. Swoje propozycje mogą także dołożyć Steam, GOG, czy sklep Fanatical, więc z pewnością nie zabraknie nam darmowych tytułów do zdobycia. Chociaż początek roku nie obfituje w wiele premier dużych tytułów, to mimo wszystko ciekawie będzie prezentować się oferta Xbox Game Pass, a swoje gry w ramach abonamentu rozda również Amazon Prime Gaming, a także Humble Choice. Mniejsza intensywność growych premier powinna sprzyjać także sprawdzeniu ubiegłorocznych nowości w segmencie gier free-to-play. Jeszcze w grudniu 2024 roku zadebiutowało wiele ciekawych darmowych gier wieloosobowych i nie tylko, które są warte sprawdzenia. Sprawdźcie więc, na jakie oferty i promocje na zgarnięcie darmowych gier możemy liczyć w styczniu.

Darmowe gry i dodatki na PC

OFERTY OGRANICZONE CZASOWO

Distant Space 2: od 20 grudnia do 3 stycznia (Steam)

Codzienna darmowa gra w Epic Games Store: od 31 grudnia do 2 stycznia

OFERTY STAŁE