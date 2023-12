Wraca GTA, ale Rockstar Games nie jest już taki sam. Czyli jaki?

W branży gier największe marki mają studia, ale to jednak ludzie decydują o tym jaki poziom prezentują kolejne gry. Ci z kolei mają w zwyczaju zmieniać miejsce zatrudnienia. To potrafi prowadzić do sporych różnic między kolejnymi grami. W szczególności warto na to zwrócić uwagę kiedy przerwy między premierami są wieloletnie. Tak jest w przypadku Rockstar Games, które ostatnie GTA wydało ponad 10 lat temu. Po drodze (2018 rok) mieliśmy jeszcze debiut Red Dead Redemption 2. Średnio więc nowa produkcja co 5 lat. To wystarczająco dużo, aby w studiu zaszły spore zmiany.

W związku z ostatnią zapowiedzią GTA VI postanowiłem bliżej przyjrzeć się temu jak zmienił się Rockstar Games od premiery GTA V. Przeanalizowałem napisy końcowe kilku ostatnich gier i prawdopodobnie najbardziej aktualne źródło wiedzy o bieżącym zatrudnieniu, czyli profile na LinkedIn. Wnioski są… ciekawe. Jak wpłynie to na GTA VI, tego już niestety nie wiem. Mimo wszystko warto poznać szczegóły.

Kto odszedł? Głównie weterani

Rockstar Games jest ciekawą firmą. Nie wiem czy to kwestia dużych pieniędzy, jeszcze większych ambicji czy może wyjątkowo korzystnej kultury pracy. W każdym razie efektem jest to, że czołowi pracownicy potrafili tam pracować nawet kilkanaście lat. Czas przeszły użyłem nie bez powodu. Grand Theft Auto ma kilku ojców i niestety wielu z nich już w Rockstar Games nie pracuje. Co gorsza, odejścia miały miejsce w ostatnich kilku latach. Zacznijmy od tego, który jako pierwszy opuścił firmę. Leslie Benzies to nazwisko, które nie każdy gracz kojarzy. To jednak prawdziwa legenda branży i być może nawet najbardziej utytułowany twórca w historii. On pieczę nad GTA przejął przy okazji trójki. Jako producent i szef studia Rockstar North odpowiadał za sukcesy tej serii. Znany jest też jego udział w produkcji Red Dead Redemption, które w pewnym momencie wręcz uratował. Szkot jest również pomysłodawcą GTA Online. Przed laty pomysł ten nie cieszył się dużym uznaniem wśród zarządzających firmą braci Houserów, ale mimo wszystko udało się ich przekonać.

Benzies ostatecznie odszedł z Rockstar Games w 2016 roku w atmosferze skandalu. Wcześniej przez aż dwa lata był na urlopie sabatowym (pojęcie na razie mało popularne w Polsce). W mediach dużo mówiło się o jego konflikcie z Houserami, który miał dotyczyć wypłaty ogromnych zysków generowanych przez GTA V. Wszystko skończyło się pozwem sądowym przeciwko Take-Two Interactive. Obecnie Benzies prowadzi własne studio Build A Rocket Boy, które pracuje nad enigmatyczną grą Everywhere. Bez jego udziału Rockstar Games stworzył genialne Red Dead Redemption 2.

Kolejna ważna postać, która zdążyła już opuścić Rockstar Games to Dan Houser, młodszy z braci zarządzających Rockstar Games. Jego rola to nie tylko kierowanie firmą, ale przede wszystkim pisanie scenariuszy. W tej roli występował nie tylko przy Red Dead Redemption 2 i GTA V, ale też GTA IV, San Andreas i Vice City. Firmę opuścił w 2020 roku i założył nowe studio Absurd Ventures. Na razie nie ujawnił nad czym konkretnie pracuje. Z perspektywy GTA VI może to być duża strata, tym bardziej że Houser zabrał do swojej nowej ekipy innego kluczowego scenarzystę. W sierpniu tego roku po 16 latach firmę opuścił Michael Unsworth, który pracował przy wielu wcześniejszych odsłonach gangsterskiego cyklu, chociaż nigdy był wymieniany w napisach końcowych jako jeden z głównych pisarzy. Co innego Red Dead Redemption 2, przy którym pełnił kluczową funkcję. On też odebrał statuetkę The Game Awards za najlepszą narrację.