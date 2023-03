W co zaGRAMy w kwietniu 2023 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Zaczynamy od zupełnie nowej gry autorstwa studia Behaviour Interactive mającej na swoim koncie wielokrotnie doceniane i bardzo popularne Dead by Daylight. Meet Your Maker, bo tak nazwano produkcję, będzie grą akcji z perspektywy pierwszej osoby, która - a jakżeby inaczej - skupi się przede wszystkim na rozgrywce w trybie wieloosobowym (bez kampanii fabularnej, poznamy jednak tło opowieści). Multiplayer zaoferuje możliwość współpracy z innymi graczami, a także pozwoli na rywalizację z użytkownikami z całego świata. W obu przypadkach cel zabawy będzie taki sam - zajmiemy się budowaniem swojej twierdzy, a następnie zrobimy wszystko, aby ochronić tę konstrukcję przed atakami nieprzyjaciół (oczywiście będziemy musieli również zniszczyć budynki należące do naszych oponentów).