Twórcy SUPERHOT wracają - nowy szyld, nowe gry, stare ambicje

Nazwa Something Random jeszcze mało komu jest znana, ale niedługo może to być nowa, duża siła nie tylko łódzkiego gamedev-u.

Na mapie polskiej branży gier wideo Łódź zawsze miała istotne znaczenie, ale jednak miasto do dzisiaj nie doczekało się dużej liczby stabilnych i dużych studiów. Był Plastic, ale rozpadł się, a jego część stanowi teraz lokalny oddział Epic Games. Big Cheese, który w ostatnich latach odnosił duże sukcesy z Cooking Simulator, złapał bardzo dużą zadyszkę. Jest też People Can Fly, ale to jednak tylko miejscowy oddział. Obecnie o większych sukcesach może mówić tylko Render Cube oraz Afterburn. Łódzką perła w koronie miał być Superhot Team, który w 2016 roku zachwycił przełomowym shooterem. Minęły lata, po drodze pojawił się spektakularny sukces na VR, ale na dłuższą metę nie udało się zbudować stabilnego studia. Zespół w pewnym sensie się rozpadł. Plusem takich sytuacji jest jednak to, że na zgliszczach powstają nowi deweloperzy. Tego przykładem jest Something Random.

Chociaż określenie “nowe studio ludzi od SUPERHOT” jest tutaj jak najbardziej prawdziwe, zarządzający spółką Cezary Skorupka woli go nie nadużywać. Jego firma ma robić rzeczy różne i nie przywiązywać się do platform czy gatunków. W rozmowie ze mną ważył więc słowa, aby przypadkiem do Something Random nie przykleiła się jakaś łatka. Faktem jest jednak to, że przynajmniej początkowo ciężko będzie pominąć wątek SUPERHOTA. Trzon ekipy jaka zakładała bohatera tego artykułu pracował przy tej grze. W liczącym obecnie 25 osób zespole są też inni specjaliści, którzy maczali palce przy projekcie. Pytanie więc dlaczego tak duża grupa osób odeszła od bardzo dochodowego studia na rzecz czegoś zupełnie nowego. Cezary Skorupka podkreśla, że temat jest bardzo zawiły i skomplikowany, a więc poniższy cytat to raptem liźnięcie go.