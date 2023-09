TOP 10 gier RPG w Xbox Game Pass. Obok tych tytułów nie można przejść obojętnie

Jakiś czas temu przedstawiliśmy Wam TOP 10 gier niezależnych dostępnych w Xbox Game Pass . Dzisiaj natomiast przyszedł czas na kolejny ranking, który powinien zainteresować wszystkich Microsoftu. Najnowsze zestawienie poświęcone jest grom RPG, których nie brakuje w usłudze amerykańskiej firmy. Wybranie tylko 10 tytułów nie było łatwym zadaniem, dlatego też istnieje duża szansa, że na liście zabraknie kilku uwielbianych przez Was produkcji . Mamy jednak nadzieję, że nasze wybory przypadną Wam do gustu.

Nasze zestawienie najlepszych gier RPG dostępnych w Xbox Game Pass rozpoczynamy od Dragon: Age Początek od studia BioWare. Obecność wspomnianej produkcji w przygotowanym przez nas rankingu nie powinna nikogo dziwić. Pierwsza odsłona serii Dragon Age to jedna z najlepszych gier w swoim gatunku i z pewnością duża część z Was miała już okazję zapoznać się ze wspomnianym tytułem. Niewykluczone jednak, że niektórzy nie mieli tyle szczęścia i zastanawiają się, czy warto w 2023 roku sięgać po 14-letnią produkcję.

Jak wspomnieliśmy wyżej, w bibliotece Xbox Game Pass znajdziemy naprawdę sporo interesujących gier RPG. W usłudze Microsoftu nie brakuje zarówno typowo zachodnich przedstawicieli wspomnianego gatunku, jak i produkcji skierowanych do miłośników azjatyckich klimatów . W trakcie tworzenia poniższego zestawienia zależało nam, by było ono jak najbardziej zróżnicowane, by każdy mógł znaleźć w nim coś dla siebie. Nie przedłużajmy więc i przejdźmy do konkretów.

Odpowiedź może być tylko jedna: oczywiście, że warto. Dragon: Age Początek może bowiem pochwalić się naprawdę dobrą fabułą, a także świetnymi i zapadającymi w pamięć postaciami. Jeśli jesteście w stanie przymknąć oko na oprawę wizualną – która dziś może nie prezentuje się już najlepiej – i w pełni skupić się na historii, to gwarantujemy, że czeka Was niesamowita i niezapomniana przygoda. Warto dodać, że produkcja BioWare dostępna jest wyłącznie dla abonentów Xbox Game Pass Ultimate, ponieważ tytuł znajduje się w usłudze EA Play.

Platformy : PC, konsole Xbox, chmura;

: PC, konsole Xbox, chmura; Data premiery : 3 listopada 2009 roku;

: 3 listopada 2009 roku; Dragon Age: Początek - recenzja

Fallout: New Vegas

Fallout: New Vegas to również – podobnie jak Dragon Age: Początek – tytuł, którego raczej nie trzeba przedstawiać fanom gatunku. W Xbox Game Pass nie brakuje oczywiście także innych odsłon serii Fallout, ale w naszym zestawieniu postanowiliśmy umieścić produkcję studia Obsidian Entertainment. Dlaczego? Deweloperom ze wspomnianego zespołu udało się bowiem stworzyć RPG z widokiem FPP, w którym zakochali się miłośnicy pierwszych odsłon części Fallouta. Właśnie to sprawiło, że wspomniany tytuł – całkowicie zasłużenie – znalazł się w naszym zestawieniu najlepszych gier RPG dostępnych w usłudze Microsoftu.

Dlaczego jednak gracze pokochali Fallout: New Vegas i do dziś wielu z nich niezwykle pozytywnie wspomina produkcję studia Obsidian Entertainment? Na wszelkie pochwały zasługują przede wszystkim fabuła oraz klimat. Jeśli dołożymy do tego zachęcający do eksploracji otwarty świat, konieczność samodzielnego podejmowania decyzji i interesujących bohaterów, to otrzymamy produkcję, obok której żaden miłośnik gatunku RPG nie może przejść obojętnie. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się ze wspomnianym tytułem, to jak najszybciej nadróbcie zaległości. Na pewno nie będzie to czas stracony – obiecujemy!