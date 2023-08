TOP 10 gier niezależnych z Xbox Game Pass. W te indyki po prostu trzeba zagrać

Dlatego też postanowiliśmy dokładnie przejrzeć bibliotekę Xbox Game Pass i wybrać 10 najlepszych gier niezależnych dostępnych w usłudze Microsoftu. Niewykluczone, że o części wybranych przez nas tytułów słyszeliście już sporo, ale być może o istnieniu niektórych dowiecie się dopiero teraz. Jedno jest pewne – na naszej liście znajdziecie same fantastyczne produkcje, obok których żaden gracz nie powinien przechodzić obojętnie. Jesteście gotowi?

UWAGA – wybrane przez nas produkcje zostały uporządkowane w sposób alfabetyczny. Nie sugerujcie się więc pozycją danego tytułu na liście. Każda gra znajdującą się w zestawieniu jest naszym zdaniem równie interesująca. ;)

Dead Cells

Nasze zestawienie otwiera produkcja, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Dead Cells jest bowiem jedną z najlepszych gier niezależnych ostatnich lat i jednym z najlepszych „rogalików” dostępnych na rynku. Niedawno dowiedzieliśmy się, że sprzedaż wspomnianej produkcji studia Motion Twin przekroczyła 10 milionów egzemplarzy, co pokazuje, że tytuł ten cieszy się ogromną, ale co najważniejsze, w pełni zasłużoną popularnością. A jakby tego było mało, to twórcy nieustannie wspierają i rozwijają swoje dzieło.

Z pewnością zastanawiacie się, dlaczego w ogóle warto zainteresować się Dead Cells. Spokojnie, już spieszymy z odpowiedzią. Produkcja studia Motion Twin może pochwalić się przede wszystkim świetnym i satysfakcjonującym systemem walki. Na graczy czeka natomiast masa broni i gadżetów, które urozmaicają rozgrywkę i sprawiają, że każde podejście różni się od poprzedniego. Nie można zapominać także o różnego rodzaju sekretach zachęcających do eksploracji. Dołóżmy do tego miłą dla oka oprawę wizualną, a otrzymamy grę niemal idealną.

Data premiery : 7 sierpnia 2018 r.

: 7 sierpnia 2018 r. Platformy: konsole Xbox, PC, chmura.

Death’s Door

Na kolejnym miejscu w naszym zestawieniu znalazło się Death’s Door, o którym również mogliście słyszeć, ponieważ o produkcji było całkiem głośno w momencie jej premiery. Najnowsze dzieło studia Acid Nerve – które na swoim koncie ma również całkiem niezłe Titan Souls – jest grą akcji z widokiem izometrycznym, w której wykorzystano również elementy z kilku innych gatunków, w tym m.in. RPG czy metroidvania. Niech tylko nie zwiedzie Was urocza i nieco bajkowa oprawa wizualna, ponieważ tytuł momentami potrafi dać kość i w żadnym wypadku nie jest to wada.