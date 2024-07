Testujemy Lenovo LOQ 16IRH8 - duże podobieństwa i duże wymagania

W testowanym dzisiaj laptopie z serii Lenovo LOQ widać dużo podobieństw do kultowej serii Legion. Czy idzie za tym odpowiednia wydajność w grach? Sprawdzamy to!

Na temat laptopów marki Lenovo pisaliśmy już wielokrotnie , ale tym razem przyszedł czas postawić na coś innego. Seria LOQ ma bowiem łączyć gamingowe doznania najwyższej jakości dzięki wykorzystaniu topowych procesorów oraz kart graficznych z niesamowitą jakością obrazu oraz wykorzystaniem silnika Lenovo AI Engine+ nie tylko do gamingu, ale również do codziennej pracy. Mimo wszystko jednak patrząc z boku można mieć wrażenie, że podobieństwo do siostrzanej serii Legion nie jest przypadkowe, a LOQ może być bliżej standardowych użytkowników niż typowo gamingowego przeznaczenia.

Dzięki uprzejmości marki 1.pl mogliśmy przetestować jeden z nowszych modeli laptopa Lenovo LOQ opartego na procesorze Intel Core i7 oraz karcie graficznej Nvidia GeForce RTX 4060 i pierwsze wrażenia są dość interesujące. Więcej o tym jednak dowiecie się z naszego testu poniżej.

Gdzieś już ten wygląd widziałem…

To co rzuca się w oczy od razu po wyjęciu laptopa Lenovo LOQ z opakowania to fakt, że jest on bardzo podobny do swojego brata po fachu, czyli serii Legion. Różnica jest jednak taka, że o ile Legiony stawiały bardziej na ciemną barwę obudowy z tworzywa sztucznego, tak Lenovo LOQ jest o wiele jaśniejszy. Dodatkowo jasnoniebieskie wstawki również wyróżniają go na tle innych komputerów producenta, co jest charakterystycznym elementem serii.

Dlatego też ci, którzy polubili poprzednie laptopy gamingowe Lenovo odnajdą się tutaj bez większych problemów chociażby od strony rozłożenia wszelkich portów, choć różnica w porównaniu do wspomnianego przeze mnie wcześniej Legiona jest taka, że tych portów jest mniej. Z kolei po lewej i prawej stronie układ portów USB-B oraz USB-C czy portu combo do słuchawek jest ten sam. Dlatego też jeśli mielibyście w planach podpięcie z tyłu wielu sprzętów z tyłu, to warto byłoby również rozważyć zakup stacji dokującej.

Dużo podobieństw występuje również w przypadku ułożenia wlotów i wylotów powietrza. Biorąc pod uwagę jednak obie serie można mieć wrażenie, że w bezpośrednim porównaniu zarówno seria Legion jak i LOQ efektywnie wyrzuca z siebie gorące powietrze w trakcie grania czy też wykorzystywania obciążających podzespołów programów, choć tutaj w przypadku LOQ minusem może być nagrzewanie się klawiatury. W przypadku grania na padzie czy też zewnętrznych peryferiach nie sprawia to aż tak dużego kłopotu, ale jeśli mielibyście w planach ogrywanie czegoś z laptopem na kolanach, to jednak to ciepło będziecie dość mocno odczuwać.

Co znajdziemy w środku Lenovo LOQ zbudowanego na procesorze Intel 13. Generacji?

Sercem egzemplarza Lenovo LOQ, który otrzymaliśmy do testów jest szesnastordzeniowy procesor Intel Core i7-13620H 13. generacji o mocy 4,9 GHz, który wspierany był przez mobilny układ Nvidia GeForce RTX 4060 z 8 GB pamięci VRAM na pokładzie. Dodatkowo całość wspierana była przez 16 GB pamięci RAM (z możliwością rozbudowy do 32 GB) oraz 1 TB pamięci na dysku SSD. Ekran laptopa Lenovo LOQ to z kolei matryca 16 cali WQXGA obsługująca rozdzielczość 2560 x 1600 w standardzie IPS z częstotliwością odświeżania do 165 Hz. Przekłada się to również na ogólne rozmiary laptopa, który w maksymalnie może osiągnąć wymiary 26,9 mm x 359,6 mm x 277,59 przy wadze do 2,6 kg.

Z kolei w kwestii dostępnych portów producent podaje w swoim opisie produktu, że znajdziemy:

Lewa strona:

USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps, DisplayPort™ 1.4, zasilanie o mocy 140 W)

Gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe

Prawa strona: