Terrifier - analiza kinowego fenomenu klauna Arta

Początki były skromne. W 2008 roku, mając już na koncie nieco pracy przy makijażu i efektach specjalnych, dwudziestosześcioletni Damien Leone postanowił sprawdzić się jako reżyser i scenarzysta. Wyprodukował więc sobie jedenastominutową etiudę „The 9th Circle” , w której upiorny klaun zasadza się na niewinną podróżną i zaciąga ją do piekła. W tej miniaturce rola Arta była skromna – ot, w zasadzie chłopak na posyłki, werbownik świeżego materiału dla mieszkańców tytułowego dziewiątego kręgu. Dalej przesyłką zajmowali się już inni. Warto jednak pamiętać, że w najbardziej rozpowszechnionej kosmologii Dantego jest to serce piekła, dom dla samego jego władcy i najcięższych grzeszników. Bycie konwojentem w takiej firmie to mimo wszystko poważna robota…

Kto kręci takie gówno? I dlaczego ja to oglądam? – pyta Sarah, jedna z bohaterek antologii Damiena Leonego „All Hallows’ Eve” z 2013 roku (polski tytuł „Cukierek albo psikus”). W ten sposób reżyser puszcza do nas oko i niejako zaznacza swoje umiłowanie do horrorów z lat 80. i 90. XX wieku. Tworząc postać klauna Arta ewidentnie chciał wykreować kogoś na kształt bohaterów kina grozy swej młodości. Zajęło mu to 14 lat, ale ostatecznie w 2022 roku wreszcie dopiął swego. Co się działo z Artem przez te półtorej dekady, nim stał się nową ikoną horroru?

Mimo krótkiej obecności w i tak krótkim filmie Art zrobił wrażenie na nielicznym gronie odbiorców. Co ciekawe, pod strojem i za makijażem nie skrywał się zawodowy aktor, lecz po prostu utalentowany przyjaciel reżysera, Mike Giannelli. Panowie znali się długo, od dziecka, więc doskonale się rozumieli i tę spójną wizję było widać. Po raz drugi powrócili do tematu w kolejnej krótkometrażówce z 2011 roku. Tym razem zaskórniaków wystarczyło Damienowi Leonemu aż na 20 minut, a tytuł tego dziełka brzmiał… „Terrifier”. Tu morderczy i niemal niepokonany klaun Art działał już na własną rękę, brutalnie zabijając kolejne osoby na amerykańskim odludziu. Motyw piekła zniknął na długie lata, by powrócić w pełni dopiero w tym roku, w obrazie „Terrifier 3” (w poprzedniej odsłonie można odnaleźć sugestie). Oba krótkie filmy nie przebiły się może do masowego odbiorcy, ale trafiły jakoś do rówieśnika reżysera, samego tworzącego tanie horrory i chętnie finansującego takowe. Jesse Baget miał w głowie projekt antologii krótkich filmów grozy i na początek postanowił dać drugie życie miniaturkom Damiena Leonego. Tak powstał wspomniany na początku obraz „All Hallows’ Eve”, składający się z czterech etiud, z których jedna robi za fabularną klamrę całości.

„All Hallows’ Eve” to historia Sarah, która w Halloween zgodziła się zostać opiekunką dwójki dzieciaków przyjaciółki. Oboje zbierali wcześniej cukierki, ale Timmy przyniósł w worku coś więcej. Nieopisaną taśmę VHS – tu kolejne mrugnięcie do nas: Sarah, rozmawiając przez telefon z kumpelą, mówi, że to jakby stara taśma z 1982 roku – w tym roku urodzili się Jesse Baget i Damien Leone. Kobieta nie ma doświadczenia w opiece nad dziećmi, więc daje się im przekonać, by to obejrzeć. Po pierwszej etiudzie wygania je jednak do łóżka, bo obejrzeli właśnie… „The 9th Circle” (warto dodać, że w wersji z kilkoma dokręconymi scenami, wciąż jednak nie zaliczamy tego jako powrót tematu piekła, tylko przypomnienie). Sama jednak, wiedziona ciekawością, wraca przed telewizor. Druga etiuda to – tak jak klamra – całkowita nowość, banalna i ewidentnie pastiszowa wariacja opowieści o złowrogich obcych, notabene urwana tuż przed finałem, w momencie gdy na nagle odsłoniętym obrazie autorstwa męża bohaterki widzimy… portret Arta. Ostatnia etiuda to – jak już się chyba domyślacie – „Terrifier” z 2011 roku. W ten sposób Jesse Baget mógł przyciąć koszty, bo nakręcić od zera trzeba było jedynie trzy kwadranse nowego materiału. W kolejnych dwóch odsłonach antologii (wszystkie produkowane były w modelu straight-to-DVD) zabrakło już Damiena Leonego, a ich oglądalność i oceny poleciały w dół, pomimo i tak niskiego progu startowego. Projekt umarł, ale Art zmartwychwstał. Swoją drogą w zeszłym miesiącu utwór „All Hallows’ Eve” doczekał się metaedycji, czyli kolekcjonerskiego wydania na VHS. Co biorąc pod uwagę ostatnie sceny opowieści robiącej za klamrę, jest zabiegiem iście szatańskim…

Mijały kolejne lata, Damien Leone gromadził środki i sojuszników. Wreszcie udało się uzbierać 35 tysięcy dolarów, sumę prawdopodobnie kilkukrotnie większą niż na etiudy i antologię razem wzięte. Dzięki temu w 2016 roku powstał pierwszy pełnometrażowy film ze słowem „Terrifier” w tytule. Tu czas na dygresję w związku z tematem, jak w Polsce zagoniono się w kozi róg z tytułami. Start był brawurowy, czyli ów „Cukierek albo psikus”, „misternie” oddający znaczenie „All Hallows’ Eve”. Potem poszło z górki. Pełnometrażowego „Terrifiera” sprzedano nam jako „Masakrę w Halloween”, druga część co prawda też rozgrywa się w czasie wigilii Wszystkich Świętych, ale film, po brawurowym polskim debiucie na Splat!FilmFest – International Fantastic Film Festival w 2022 roku (organizatorzy nie nadążali z zamawianiem kolejnych sal na pokazy), wylądował w dystrybucji w grudniu, więc dano mu tytuł… „Terrifier 2: Masakra w Święta” (oczywiste skojarzenia z Bożym Narodzeniem). Tak więc po pierwsze w Polsce od razu mieliśmy film z cyfrą 2, choć bazowy nazywał się inaczej, po drugie zaś trzeci, tegoroczny, ma akcję osadzona w okolicach Wigilii, więc… No więc nic, poddano się, dziś wszedł na ekrany jako „Terrifier 3”.





„Terrifier” z 2016 roku to kolejny festiwal rzezi ze szczątkowym scenariuszem, lecz ambicje Damiena Leonego – jak już zapewne zrozumieliście – na tym się nie kończyły. Obraz zarobił solidną kasę, ale z uzyskanych 415 tysięcy dolarów, 250 od razu zablokowano jako budżet na kolejną odsłonę. „Terrifier 2” okazał się gigantycznym sukcesem, zarabiając sześćdziesięciokrotność poniesionych wydatków. Tym razem na kolejną część wyasygnowano już dwa miliony dolarów. Widzieliśmy film, jeszcze o nim napiszemy więcej pod koniec artykułu, ale tu tylko zasygnalizujemy, że jesteśmy spokojni o zwrot. Leone chyba też, bo nowa odsłona jest już w fazie preprodukcji. Inna sprawa, że wnioskując z zakończenia, tym razem budżet może się nie zamknąć w pięciu bańkach „zielonych”…

Ewolucja klauna Arta

Gdy kasa na pierwszego pełnometrażowego „Terrifiera” była już przygotowana, Mike Giannelli przeprosił przyjaciela i odmówił dalszego wcielania się w Arta. Domyślamy się, że trzeźwo ocenił sytuację i uznał, że to już co innego niż pomoc przy chałupniczym projekcie. Damien Leone musiał znaleźć więc zastępstwo. Tu na scenę wkroczył David Howard Thornton, aktor raczej teatralny, w popkulturalnym dorobku mający dwa epizody z użyczaniem głosu w grach (w tym w „Two Worlds II – The Temptation”, czyli mamy i „polski trop”, acz do naszego kraju po raz pierwszy zawitał 5 października tego roku i odleciał po dwóch dobach) tudzież jeden z anglojęzycznym dubbingiem anime. Niewiele, ale jak sam wspomina, jego agentka starała mu się wybić to z głowy, no bo slasher, malizna, pułapka. Uparł się jednak, bo od dawna był fanem postaci Arta… Jak dostał tę rolę? Zobaczcie sami:





David Howard Thornton zrobił wiele dla ewolucji morderczego klauna. Art nigdy nic nie mówił, miał cechy mima, więc idealne wydało mu się sięgnięcie do klasyki niemej komedii, w tym Chaplina. W jednym z wywiadów nazwał swoją personę bękarcim dzieckiem Freddy'ego Kruegera i Harpo Marxa. W ten sposób aktor, dotąd poza teatrem grający jedynie głosem, zbudował ikoniczny wizerunek postaci grającej tylko ciałem. Kino jest piękne. Wraz z Artem ewoluowało też uniwersum i koncepcja opowieści. Zarówno „Terrifier 2”, jak i „Terrifier 3” charakteryzują solidne scenariusze, zarazem jednak stają się coraz bardziej makabryczne. Jak udało się to osiągnąć Damienowi Leonemu? Po prostu robiąc znacznie dłuższe filmy. O ile „Terrifier” ma 85 minut, to część druga już 138, a trzecia 125. To dużo jak na horror, ale na szczęście reżyser (i cały czas również scenarzysta) sam kontroluje swój projekt, poza zasięgiem arkuszy kalkulacyjnych wielkich wytwórni.

Ukochane przez Leonego lata 80. i 90., chociaż przede wszystkim te pierwsze, to złota era kaset wideo, filmów akcji, kiczowatych horrorów, nieraz wywołujących salwy śmiechu ze względu na bezdenną głupotę bohaterów lub absurdalność przedstawionych scen, oraz... komediowych horrorów – filmów, w których przerysowana makabra z założenia łączy się z zabawnymi sytuacjami. Bardzo lubianymi, miejscami klimatycznymi, miejscami zaś campowymi komediohorrorami, były dwie części „Fright Night” (pol. „Postrach nocy”). Trudno oprzeć się wrażeniu, że scena halloweenowej imprezy z drugiej części „Terrifiera”, kiedy to typowa sytuacja beztroskiej zabawy nastolatków, którzy prędzej czy później zaznają grozy, niejako płacąc tak za naiwność, niewinność, jak i młodzieżowe grzeszki, łączy się z oniryczną poetyką, jest z nimi duchowo powiązana. Podobnie groteska, której rola jest zmienna – w zależności od sytuacji dodatkowo podkręca grozę lub ją osłabia w stylu „ej, no to już jest tak dziwaczne, głupkowate i niewiarygodne, że i strach jest absurdalny, ludzie kochani, ewidentnie czas już na nieprzystojny chichot”. To jest właśnie pole, na którym komediowy talent Davida Howarda Thorntona mógł w pełni rozbłysnąć: połączenie grozy i groteski.

Gra o sumie absolutnie niezerowej

Wspomniana oniryczna poetyka to naruszenia rzeczywistości, a to przez sny, które przeradzają się w koszmary (o ile nie są nimi od początku), po czym wpływają na świat realny, a to przez przenikające się światy, kiedy to w ziemski wymiar wkracza piekło – i w przenośni, i dosłownie. Klaun Art stanowi siłę demoniczną, nadnaturalną, być może kiedyś był człowiekiem, „zwyczajnym” seryjnym mordercą, ale tego nie wiemy, można jedynie snuć takie dywagacje. Sam Damien Leone w jednym z wywiadów twierdził, że Art, popełniając w „Terrifierze” samobójstwo, nie miał pojęcia, że powróci zza grobu (no spojler, ale zjełczały, bo ma osiem lat). Przy tym ważne jest, że otwiera on drogę demonom, które przejmują ciała lub formę śmiertelników. „Jedynka” stanowi utwór najbardziej przyziemny, choć bynajmniej nie realistyczny. W „dwójce” wprowadzone zostają zręby mitologii walki sił zła i dobra (nie mylić z absolutną niewinnością). W „trójce” – piekła i nieba, ale na ziemi, wykorzystując utalentowanego, obdarzonego mocą człowieka, śmiertelnego czempiona... a w tym wypadku czempionkę i jej rodzinę (która też dostrzega więcej niż inni). W części trzeciej postawiona została kropka nad „i” – otrzymaliśmy sporo wyjaśnień odnośnie do mitologii uniwersum i parę sugestii, czekających na „czwórkę”.

Monolith Films

Tu warto się pochylić nad wizerunkiem „final girl” – w obecnych produkcjach to wciąż osoba nie do końca przystająca do „nowoczesnych” rówieśników, ale już nie budzi ona ewidentnego politowania u innych postaci albo ironicznych uśmieszków u widzów. W niniejszej jest szanowana i lubiana, choć zarazem nosi stygmat, problem, traumę, skazę, która przerodzi się w walor. Element originu naszej bohaterki, Sienny, ulotnie kojarzy się z Buffy Postrachem Wampirów. Jako że końcówki poszczególnych części płynnie przechodzą w początek kolejnej, możemy się spodziewać, że zaczniemy z przytupem, otrzymując szereg odpowiedzi (i nowych pytań). Co bardzo ważne, twórca „Terrifierów” bardzo wyraźnie mówi nam, jak wielką cenę płacą „final girls” za swe zwycięstwa. Tu może być nawet tak, że z czasem ostatecznie przegrają, bo – jak ktoś kiedyś napisał – prawdziwe potwory rodzą się z dawnych ofiar.

Monolith Films

Wcześniejsze filmowe wprawki Damiena Leonego, choć nie wchodzą do kanonu, mają z nim wyrazisty związek, pokazując późniejsze krawieckie poprawki – ewolucję świata przedstawionego, szytego na miarę ekspandującego pomysłu (my osobiście postrzegamy je jako ciąg dalszy aktualnego cyklu). „Terrifiery” oraz wyżej wymienione utwory dzięki roli snów, śnienia na jawie i tym podobnym zjawiskom wykazują tu pewne powinowactwo z serią horrorów „Koszmar z ulicy Wiązów”, choć Klaun Art, to nie Freddy Krueger. Ten drugi paradoksalnie ma pewne zasady, modus operandi i konkretny cel. Ten pierwszy stanowi zaś wcielony chaos – nikt nie jest bezpieczny, niezależnie od tego, kim jest, w jakim jest wieku, co zrobi lub czego nie zrobi. Przyznać jednak trzeba, że bezczelność, nieuprzejmość wobec Arta, a nade wszystko lekceważenie naszego dowcipnisia, to rzeczy, za które dostaje się karne punkty. Śmierć bywa wtedy bardziej malownicza i zdecydowanie okrutniejsza. Tak czy owak, Art gania swe ofiary, cechując się powrotami z martwych niczym Jason czy Michael Meyers. W pierwszym „kanonicznym” filmie nasz klaun jest zresztą… tchórzem. Gdy ofiara się broni, rani go, przestaje się bawić i sięga po bardziej morderczą broń ze swojego foliowego worka. Preferuje też zachodzenie od tyłu, co w kolejnych filmach stopniowo zanika, gdy staje się świadomy swej nieśmiertelności.

Monolith Films

Niektóre elementy „Terrifierów” przywodzą na myśl serię „Piła” (humor, wysublimowane sposoby uśmiercania, które przeplatają się z wulgarną, obsceniczną prostotą), inne – te bardziej specyficzne, oniryczne, z nutką absurdu (i tak, dekadencji również) – cykl „Phantasm” (u nas otrzymał on kuriozalny tytuł „Mordercze kuleczki”...). Ogólnie Damien Leone jest mistrzem cytatu, co chwilę puszcza do nas oko, na zasadzie „tak, to w tamtym filmie pokochałem jak wy”. Jest też mistrzem autocytatu... na granicy autoplagiatu. Wychwytywanie elementów z pierwszych etiud, które potem trafiły do pełnometrażówek, to osobna zabawa. Prosta zabawa, bo są to elementy wręcz dosadne. Wszystko to jednak mieści się w jego metodzie twórczej, stanowi rodzaj dialogu z nami. Po prostu coś mu kiedyś wyszło świetnie, ale prawie nikt tego nie oglądał, więc czemu ma się to zmarnować, zwłaszcza gdy budżet pozwala ową kwestię pokazać znacznie lepiej. Co istotne, te filmy są samoświadome – podkpiwają troszeczkę z miłośników true crime i horrorów, z twórców żerujących na tej fascynacji treści, którzy zrobią wiele dla pięciu minut sławy. Fascynuje cię klaun morderca? Chcesz wiedzieć, co czuła ofiara? A co ty na to, żeby poznać to z pierwszej ręki? Co? Już nie tak fajnie? – zdają się mówić kolejne utwory. Tu oczywiście można się uśmiechnąć półgębkiem. Czyż artyści i sprawni rzemieślnicy tworzący horrory także na tym nie żerują? Czy nie korzysta z tego Damien Leone? Cóż, na ich korzyść przynajmniej działa fakt, że horrory (nawet te kiczowate lub głupie) dają widzom... liczne korzyści. Oczywiście, nie tym, którzy mają problem ze stanami lękowymi lub wykazują niestabilność psychiczną.

(Spora) garść psychologii

Dlaczego zatem wielu widzom podoba się seria „Terrifier”? Mówiliśmy o połączeniu horroru i komedii, prawda? Cóż, seria o klaunie Arcie przykuwa uwagę z tego samego powodu, co horror i komedia, razem i osobno. A tak w ogóle dlaczego sporo osób lubi oglądać horrory? Otóż horrory umiejętnie manipulują aktywnością mózgu w celu zwiększenia emocji widza. Oglądamy je, ponieważ chcemy poznać uczucia strachu i lęku, a przede wszystkim poczuć podniecenie. Widownia bywa zafascynowana tym, co ją przeraża, oczywiście pod warunkiem utrzymywana zagrożeń w bezpiecznej odległości. Seanse takie to również pretekst do socjalizacji – na ogół widzowie preferują przeżywanie takich filmów w towarzystwie. I rzeczywiście, może to wywołać chwilowe zadzierzgnięcie się więzi – uczestniczyliśmy w paru seansach „Terrifierów” i za każdym razem w kinowej sali wytwarzał się rodzaj wspólnoty, wyrażany przez współuczestnictwo w śmiechach czy zaskoczonych okrzykach. Ale też nic w tym dziwnego ze względu na grupę docelową – miłośnicy i miłośniczki filmów grozy, a już zwłaszcza uczestnicy Splat!FilmFest oraz pokazów „Najlepsze z najgorszych”, to gromada, która ilekroć się zbierze, wykazuje poczucie wspólnoty przez sam fakt cyklicznego udziału w wydarzeniu dla swego rodzaju fandomu.

Monolith Films

Ciekawe, aczkolwiek nieobce intuicji kwestie wykazało badanie aktywności neuronowej w odpowiedzi na oglądanie filmów grozy, które przeprowadził fiński zespół z Uniwersytetu w Turku. Z analizy wynika między innymi, że publiczność znacznie bardziej przerażają rzeczy niewidzialne lub niezrozumiałe niż to, co widać na ekranie. Odnośnie do „Terrifiera” można zatem uznać, że brewerie klauna nie są aż tak straszne, jak przeczucie, że oto się zbliża, jak proces myślowy, co tym razem zrobi danej postaci na ekranie. Okazało się, że gdy lęk powoli narasta, regiony mózgu zaangażowane w percepcję wzrokową i słuchową akcelerują aktywność – potrzeba odbierania sygnałów o zagrożeniu staje się coraz bardziej istotna. Po nagłym wstrząsie, szokującym wydarzeniu, scenach spod znaku „jump scare” aktywność mózgu jest bardziej podwyższona w obszarach zaangażowanych w przetwarzanie emocji, co pozwala ocenić ryzyko i podjąć decyzję, która umożliwia szybką reakcję. Pozostają one połączone z obszarami mózgu odpowiedzialnymi za odbiór wrażeń sensorycznych, które przygotowują mózg na reakcję. Im dłużej oglądamy, tym bardziej napięcie rośnie (prawdopodobieństwo tego, co w końcu nas przestraszy, staje się większe). Mózgi odbiorców stale przewidują i przygotowują do działania w odpowiedzi na zagrożenie – tym samym narasta podniecenie, ekscytacja...

Monolith Films

Patrząc od strony kulturoznawstwa, dr. Małgorzata Bulaszewska z SWPS stwierdza, że istotną rolę odgrywa tu potrzeba zmierzenia się ze strachem, odpowiedzi na impuls, który każe wyszukiwać go nawet tam, gdzie go nie ma, bądź w gruncie rzeczy się go nie spodziewamy. Jest to potrzeba ewolucyjna, która sprzyja przetrwaniu. Dziś dużo mniej osób mierzy się z fizycznym zagrożeniem, ale życie społeczne także generuje lęk. Pochłaniając horrory, thrillery czy kryminały dostarczamy sobie takiej dawki strachu, jakiej każdy indywidualnie chce doświadczyć – niezbędnej dla zachowania elementarnej czujności, a zarazem nabrania odporności. Jakiej odporności? Zdaniem psychiatry dr Rafy Euba to, czego boimy się w potworach czy strasznych miejscach, stanowi przenośnię lub niedopowiedzenie związane z życiowymi lękami. Duchy, zombie czy zwłoki to ucieleśnienie śmierci i wszystkiego, co budzi lęk, gdy się o tym myśli. Tym, czego obawiamy się w ciemnym, odludnym miejscu, jest potencjalny napastnik i brak nadziei na pomoc. Dzień dobry, Art...

Monolith Films

Kolejną istotną kwestią jest fakt, że koncentracja na emocjach doświadczanych dzięki obrazom grozy wyrywa nas na chwilę z szarej codzienności (z kłopotów rodzinnych, zawodowych czy zdrowotnych). Strach, z którym obcujemy poprzez sztukę, jest przez ludzki mózg rozpoznawany jako nierealny, staje się tym samym emocją kontrolowaną, a panowanie nad emocjami skutkuje poczuciem satysfakcji. Warto dodać, że z historii jasno wynika, iż zainteresowanie filmami grozy i szeroko pojętymi kryminałami wzrasta w sytuacji kryzysowej. Dotyczy to nie tylko jednostek, ale i całych społeczeństw. Skłonność do ucieczki od lęków, ujścia dla nagromadzonych emocji pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy nadchodzi kryzys gospodarczy lub polityczny, zagrożenie wojną, terroryzmem bądź kataklizmem ekologicznym. Damien Leone ze swoim „Terrifierem” po prostu trafił w swój czas.

Monolith Films

O ile jednak znajdzie się grupa odżegnująca się od jakichkolwiek upodobań względem horroru, większość na ogół nie stroni od komedii. Dlaczego zatem w ogóle lubimy oglądać komedie? Tu sprawa jest prostsza. Cóż, ludzie mają różne poczucie humoru, śmieszą nas różne rzeczy, lecz odpowiednia dawka humoru i śmiechu może zmniejszyć odczuwany stres, poprawia nastrój, a nawet pracę mózgu, a ponadto sprzyja zrelaksowaniu się. Co więc bawi nas w „Terrifierze”? Odpowiedź oferuje... Arthur Schopenhauer. Zdaniem filozofa humor to umieszczenie czegoś dokładnie tam, gdzie to zupełnie nie pasuje. Humor to specyficzny konflikt zachodzący w mózgu. Niezwykle ważną kwestię stanowi element zaskoczenia. Każdy żart zaczyna się od znajomej i zrozumiałej sytuacji, która kończy się swoistą niespodzianką – wydarzeniem nieprzewidywalnym i niepasującym do oczekiwań. A co tu dużo mówić... Niby wiemy, że piekielny klaun mim zabije... Ale w jakich okolicznościach? Na kogo się natknie? Co wyciągnie ze swojego worka na śmieci? Groteskowe, surrealne zabójstwa okraszone cyrkową emfazą wywołują komiczny efekt konfliktu.