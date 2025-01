Tegoroczne gry na wyłączność na Xbox Series X|S i PS5 - dużo gier, mało ekscytacji

Możliwe więc, że to epilog rywalizacji na gry na wyłączność i za jakiś czas wszystko będzie multiplatformowe. Może to i dobrze. Póki jeszcze pojęcie ekskluzywności istnieje w branży gier, spójrzmy co na najbliższe 12 miesięcy szykuje dla nas Sony i Microsoft. Potencjalnie fantastycznych gier nie zabraknie.

Faktem jest to, że kilka tytułów Microsoftu trafiło na PlayStation 5 oraz Switcha. Ptaszki ćwierkają, że za chwilę spotka to kolejne gry, między innymi Halo: Master Chief Collection czy Microsoft Flight Simulator. Podobno sporo tytułów pojawi się na nowym sprzęcie Nintendo. Trudno więc patrzeć na produkcje na wyłączność tak samo jak w poprzednich latach, ponieważ finalnie pewnie wszystko i tak trafi na każdą platformę. Z drugiej strony zostaje jeszcze Sony, które nie rozpędza się w kwestii wydawania gier multiplatformowych. Nie oznacza to jednak, że nie robi żadnych kroków.

Bez wątpienia największym tegorocznym tytułem Microsoftu będzie Fable od utalentowanego zespołu Playground Games. Gra wygląda obłędnie i zachwyca przede wszystkim grafiką. Ciągle jednak czekamy na dłuższy pokaz rozgrywki, aby lepiej przyjrzeć się żyjącemu światowi, walce czy dodatkowym mechanikom. Wisienką na torcie ma być South of Midnight. Przed zapowiedzią dużo się mówiło, że to jeden z ciekawszych projektów Microsoftu. Zespół Compulsion Games długo pracował nad tym tytułem. Póki co urzeka klimatem, chociaż wydaje mi się, że gra może ucierpieć przez nadmierną liniowość. Może to jednak tylko złudzenie i pełna wersja będzie jednym z czarnych koni 2025 roku.

PlayStation zdominowane przez… Chiny

Co słychać w obozie PlayStation? Dwa najważniejsze tytuły to sequele. Na początku kontynuacja Death Stranding. Do tego kolejna wyprawa do dawnej Japonii w Ghost of Yotei. Deweloperzy obu gier mają spore wyzwanie, aby doskoczyć do wysoko ustawionej poprzeczki. Ostatnio Sony jest bardzo oszczędne w komunikacji marketingowej dotyczącej tych tytułów. Mam nadzieję, że nie oznacza to jakiś opóźnień. To nie tylko największe, ale też jedyne dwie głośne produkcje w tegorocznym portfolio Sony, które przez transformację w stronę gier-usług ma coraz mniej pozycji w portfolio. Może to zmienić Fairgame$, ale o tej grze jak na razie niewiele się mówi. Pytanie czy po porażce Concord Sony nie zdecyduje się na jakieś zmiany w tym projekcie.

Sony liczy w tym roku na poważne posiłki z Państwa Środka. Zeszłoroczna premiera Black Myth: Wukong to początek ekspansji chińskich deweloperów do świata AAA. W 2025 roku mamy zobaczyć kolejne produkcje. Imponująco wygląda RPG Ballad of Antara. To samo można powiedzieć o Where Winds Meet, które ma zapewnić rozrywkę na ponad 100 godzin. Żadnego z tych tytułów nie wydaje Sony, a więc możliwe że w przyszłości pojawią się na Xboksie. Pamiętajmy też, że pierwsza z tych produkcji to free2play. Przeciwieństwem jest Lost Souls Aside, które zaoferuje rozgrywkę dla pojedynczego gracza w tradycyjnym modelu. Na koniec zostaje kolejna chińska produkcja, czyli Phantom Blade Zero. Jak więc widać, twórcy z tego kraju nabierają niesamowitego rozpędu. To może być ich rok!