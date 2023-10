Te wspomnienia z Destiny zapamiętam na zawsze przed premierą The Final Shape!

Trochę wspominkowo, a przy okazji jest do zgarnięcia specjalny emblemat do Destiny 2… czas na małą, nostalgiczną wycieczkę Strażnicy!

Dzisiaj trochę nietypowo, bo bardziej wspominkowo. Jakiś czas temu na łamach gram.pl pojawił się tekst na temat zmian, które zachodziły w Destiny na przestrzeni lat i różnych dodatków. Dziś natomiast, korzystając z okazji, że jesteśmy w drodze do ostatniego dodatku o nazwie The Final Shape postanowiłem trochę powspominać i przekazać część tych emocji, które towarzyszyły mi przez tę prawie dekadę.

Muszę jednak przyznać, że łatwo nie było. Tych ciekawych wspomnień bowiem było naprawdę dużo i wiele z nich wywołało większe lub mniejsze emocje. Nie były to tylko konkretne wydarzenia, ale również i elementy, które miały miejsce ogólnie w obrębie gry jako takiej. Jest tego mnóstwo, a wybranie dziesięciu najbardziej zapadających w pamięć chwil to już wyzwanie. Co ciekawe – jest spora szansa, że ostatnie miejsce będzie dla wielu z was Strażnicy pewnym zaskoczeniem.

Małe honorowe wzmianki:

Premiera dodatku The Taken King , która zachęciła mnie do sięgnięcia po Destiny.

The Last Wish, czyli jeden z najlepszych rajdów w Destiny 2 … którego nie ukończyłem, bo swoim ogromem wymagał zdecydowanie za dużo czasu, aby dotrzeć do starcia z Riven.

Ostatnia misja sezonowa przed premierą dodatku Lightfall , czyli potężna dawka emocji i kolejne, świetne zakończenie sezonu.

1000-Yard Stare, czyli najlepsza snajperka w Destiny … i nie zapraszam do dyskusji.

Pierwszy loot cave na Kosmodromie , który nawet został wykorzystany jako ciekawostka w lochu na 30-lecie Bungie.

Ucieczka przed mrokiem z Temple of Crota, czyli „run!”

Z kolei warto czytać do końca, ponieważ pod podsumowaniem znajdziecie również specjalny kod na emblemat z okazji Oktoberfestu do Destiny 2! Zachęcam również do dzielenia się własnymi wspomnieniami związanymi z uniwersum Destiny. Na pewno każdy z was znajdzie sobie coś, co zapadło najbardziej w pamięć. A zaczniemy od czegoś, co niestety do świata Destiny nie wróciło, choć nadzieja rodziła się w każde święta…