SEGA na Gamescomie odsłania karty na kolejne miesiące - jest dobrze!

Zaczynamy podsumowanie naszej wyprawy na Gamescom od tego, co do zaprezentowania ma SEGA – będą Persony, będzie Yakuza… znaczy się Like a Dragon.

Skupiłem się na tym, co tak naprawdę powinno najbardziej zainteresować fanów wszelkiej maści japońskiej myśli growej. Trawiłem bowiem na prezentacje Persona 5 Tactica, Persona 3 Reload oraz Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name i w przypadku każdej z nich mogliśmy spędzić kilkanaście minut sprawdzając ile tylko możemy w ramach wyznaczonych przez developerów. Zacznę jednak od tego, o czym najłatwiej napisać…

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, czyli „Kazimierz Kiryu? Toć to nawet nie on!”

Najłatwiej, ponieważ tak naprawdę build spin-offu serii Like a Dragon (chociaż nadal Yakuza w naszych sercach) zaprezentowany na Gamescomie był niezwykle prosty w swojej formule i o ile zaprezentował on w pewien sposób jedno z miejsc akcji Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, czyli ogromny tankowiec zmieniony na miejsce wszelakiej rozrywki i rozpusty, to koniec końców zbyt wiele na temat przygód Joryu (czyli Kazumy Kiryu, ale ciii) się nie dowiedzieliśmy.

To co jednak najważniejsze to fakt, że Like a Dragon Gaiden powraca do swojego starego, dobrze znanego brawlerowego stylu dorzucając obok tradycyjnego stylu smoka również styl tajnego agenta, a wraz z nim całą masę zabawek takich jak drony, ładunki wybuchowe, specjalną linkę do związywania przeciwników oraz… rakietowe buty? Tak, takie pozwalające przebijać się przez przeciwników z niewiarygodnie dużą prędkością. I żeby było zabawniej, to tak naprawdę mi te wszystkie specjalne elementy tutaj pasują i nie burzą ogólnego obrazu serii Like a Dragon.