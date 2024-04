Są nasi! Największe polskie akcenty w zagranicznych grach - ranking TOP 10

Jakiś czas temu prezentowałem ranking najbardziej “polskich” gier powstałych w naszym kraju. To znaczy takich, w których nawiązań do rodzimej kultury, historii czy miejsc jest najwięcej. Teraz zrobimy to samo, ale na warsztat weźmiemy tylko zagraniczne tytuły.

Robiąc research do tego tekstu znalazłem całe mnóstwo różnych nawiązań do Polski. Sporo jest ich w grach wojennych, związanych głównie z udziałem rodzimych żołnierzy w zaprezentowanych walkach. To jednak pojedyncze, małe smaczki. Starałem się więc znaleźć gry, w których było tego znacznie więcej. Tak powstał poniższy ranking. Miejmy nadzieję, że w kolejnych latach przybędzie podobnych rzeczy.

Wolfenstein od MachineGames

Zaczynamy od jednej z najbardziej polskich zagranicznych gier. Wolfenstein od zawsze miał rodzime akcenty, głównie związane z pochodzeniem protagonisty. Po reboocie wykonanym przez Szwedów z MachineGames tych elementów jest jeszcze więcej. Już na początku pierwszej części, czyli The New Order, trafiamy do zakładu psychiatrycznego na terenie Polski. Pielęgniarki mówią nawet w naszym rodzimym języku, a jedna z nich pełni później kluczową rolę w serii. Chodzi oczywiście o Anię Oliwę, którą w grze zagrała Alicja Bachleda-Curuś. Jej związek z Blazkowiczem to jeden z kluczowych wątków w historii. Sam protagonista zresztą nie ukrywa swojego pochodzenia i w kilku miejscach mówi w naszym języku. Na tym oczywiście nie koniec, bo w grze jest jeszcze wiele innych, nieco mniejszych polskich akcentów. Pod kątem odniesień do naszego kraju Wolfenstein to być może nawet numer jeden.

Pentiment

Głównym projektantem Pentiment jest Josh Sawyer. Jeśli ktoś obserwuje jego konto na serwisie X, na pewno dobrze wie że designer z Obsidian Entertainment potrafi od czasu do czasu nawiązać do Polski. Znana jest też crosspromocja między Pentimentem a rodzimym Inkulinati. Co jednak ciekawego znajdziemy w samej grze? Przede wszystkim jest to postać brata Floriana z Poznania. Były najemnik w świecie Pentiment charakteryzuje się jednak spokojnym usposobieniem. Spotykamy go w pierwszym i drugim akcie. Na późniejszym etapie gry możemy też wybrać gdzie Andreas spędził ostatnie lata. Jedną z opcji jest Polska. Jeśli zdecydujemy się na nasz kraj, protagonista będzie znał nieco nasz rodzimy język oraz wspominał Kraków.

Rainbow Six Siege

Kolejna rzecz, która w zagranicznych grach pojawia się dosyć często to jednostka Grom. Możemy ją zobaczyć między innymi w Medal of Honor: Warfighter, gdzie krajowi żołnierze pojawili się w jednej z misji, a w multiplayerze są nawet grywalni. Znajdziemy ich też w drugiej i trzeciej części serii SOCOM. Finalnie zdecydowałem się jednak na opisanie Rainbow Six Siege. W grze w pewnym momencie pojawił się pierwszy polski operator (operacja White Noise), czyli Zofia Bosak. Później dołączyła do niej Elżbieta Bosak (operacja Blood Orchid). Obie oczywiście należą do jednostki Grom. Zgodnie z fabułą gry są też siostrami, a ich ojcem jest wspominany w trakcie rozgrywki Jan Bosak.