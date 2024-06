Recenzja miniserialu Eric. Benedict Cumberbatch w mrocznym obrazie Nowego Jorku

Miniserial Eric to prawdziwa perełka w zbiorach Netflixa. Benedict Cumberbatch jest w doskonałej formie. To serial, który warto zobaczyć.

Serial opowiada historię Vincenta Andersona, genialnego lalkarza, twórcy i centralnej postaci programu przypominającego nieco Ulicę Sezamkową. Mężczyzna z pewnością nie ma łatwego charakteru, w pracy w zasadzie nie jest lubiany, a w domu prowokuje niekończące się awantury. Z czasem dowiemy się, że jego podłe zachowanie ma głębsze podłoże w dzieciństwie i fatalnych relacjach z rodzicami. W każdym razie jego, pełne pośpiechu, życie rozwala się, kiedy znika jedyny syn, Edgar. Dziecko przepada w absolutnie tajemniczych okolicznościach i to wydarzenie staje się punktem zwrotnym akcji i wydarzenia zmierzają od tej pory w bardzo wielu kierunkach, wprowadzając do opowieści ciekawe postacie i wątki.

Miniserial Eric to zaskakująca produkcja, która mimo pozornej lekkości dającej się odczuć w początkowej fazie, przeradza się w mocne kino i nie odpuszcza do samego końca. Z pewnością wyróżnia się także na tle innych seriali dzięki wybitnej grze aktorskiej i nie mam tu na myśli, tylko Benedicta Cumberbatcha, chociaż jego kreacja naprawdę urzeka. Aktor gra z niebywałym zaangażowaniem, a jednocześnie naturalnie, doskonale wchodząc w rolę zagubionego, zgniecionego realiami faceta, przechodzącego metamorfozę, który z wrednego egocentryka przeradza się w zupełnie innego człowieka, o nowej wrażliwości.

Początkowo wydaje się, że Vincent i Edgar są blisko siebie, ale z czasem widzimy, że relacje między nimi są dalekie od idealnych. Vincent jest oziębły nie tylko wobec syna, ale i żony Cassie, co prowadzi do narastających napięć w rodzinie. Nawet sąsiedzi nie są zdziwieni codziennymi wrzaskami dobiegającymi zza drzwi nowojorskiego mieszkania rodziny Andersonów. Na dokładkę Vincentowi zaczyna sypać się życie zawodowe. Producenci, czyli ludzie wykładający pieniądze, nie są zadowoleni z malejącej oglądalności. Do egocentrycznego Vincenta nie dociera, że zmiany są konieczne, także w jego zachowaniu i relacjach z zespołem oraz szefami. Dopiero po zaginięciu syna, poznaje on tytułowego Erica, wielką lalkę, cechującą się ciętym dowcipem i surową oceną jego poczynań. Jest ona urojeniem pojawiającym się po nadużywaniu alkoholu i narkotyków. Do mężczyzny dociera również, że twórcą Erica jest jego zaginiony syn, który chciał pomóc mu w kłopotach w pracy, ale przede wszystkim zbliżyć się do ojca. I wtedy zaczyna się powolna przemiana, ale nie jest tak baśniowo, jak sobie pomyśleliście.

Z odcinka na odcinek atmosfera gęstnieje, pojawia się wiele wątków i postaci. Poznajemy przeszłość Vincenta i zaczynamy rozumieć, skąd bierze się jego fatalny charakter i podejście do świata. Sprawy się komplikują, akcja wielokrotnie wykonuje gwałtowne zwroty, a widz zaczyna snuć podejrzenia co do osoby porywacza. Nowy Jork, w którym rozgrywa się akcja, przedstawiony jest jako miasto pogrążone w chaosie, zarządzane przez skorumpowanych urzędników i chronione przez równie zdegenerowanych stróżów prawa.