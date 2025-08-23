Recenzja Herdling - Misja eskortowa: The Game

Emocje, mechaniki, adrenalina, dynamiczna akcja i fantastyczne światy – za to wszystko kochamy gry wideo. A gdyby tego się wyrzec i stworzyć coś na przekór? Czy to w ogóle ma sens? Na to bardzo poważne wyzwanie porwało się studio Okomotive, pochodzące z dość egzotycznego jak na gamedev kraju, czyli ze Szwajcarii. Helweci mają duże osiągnięcia w różnych branżach, ale w grach sukcesów nie mieli. Z takim podejściem będzie jednak o nie bardzo ciężko.

Okomotive to specyficzne studio, mające swoją bardzo wyraźną filozofię, której trzyma się nawet mimo niekorzystnych realiów rynkowych. Deweloper dał się poznać z serii FAR. Dwie jej części to mniejsze produkcje, z unikatową oprawą wizualną i specyficzną rozgrywką, opartą na nieco melancholijnej podróży, którą odbywa gracz. Nie ma tam jednak wielkich emocji, a bardziej spokojne pokonywanie kolejnych kilometrów ze sporadycznymi trudnościami do pokonania. FAR skupiał się na motywie pojazdu, zbieraniu surowców na paliwo i okazyjnym eliminowaniu przeszkód. Bez przeciwników, walki, wysokiego poziomu trudności i ekstremalnych emocji. Ich nowe dzieło to krok do przodu tylko ze względu na perspektywę – zamiast obserwować akcję z kamery z boku, ta umieszczona jest za plecami bohatera. Idea jednak pozostaje bez zmian.

Monotonne życie pasterza

Herdling to, w dużym uproszczeniu, symulator pasterza. Zabawę zaczynamy klasycznie dla takich gier, czyli bez żadnego wprowadzenia, wyjaśnienia okoliczności czy przedstawienia bohatera. Budzimy się niczym bezdomny w zniszczonym i opuszczonym mieście, w którym szybko spotykamy Mgłorożca. Zwierzak jest duży, ale spokojny, lekko pierdołowaty, łatwo poddający się kontroli i wykonujący polecenia, przede wszystkim w kwestii tego gdzie ma iść. Zbieranie kolejnych stworków to jeden z głównych celów gry, na równi z dojściem do celu. Czym on jednak jest? Tego nie wie nikt, bo Herdling to klasyczny przykład gry, która nic nie mówi, a nieliczne wydarzenia fabularne nie rozjaśniają sytuacji. Tak pozostaje do samego końca. Każdy więc może sobie samemu zinterpretować wydarzenia, chociaż prawdę mówiąc mam wątpliwości, czy twórcy chcieli przekazać cokolwiek konkretnego.

Celem gry jest zbieranie Mgłorożców oraz dojście do celu, a to wymaga kierowania stadem. Trzon rozgrywki stanowi więc prowadzenie zwierzaków przed siebie. Niestety w Herdling nie możemy iść przodem. Stwory nie są w stanie podążać za nami, a więc musimy stać z tyłu i ponaglać patykiem. System jest w miarę sprawny, bo przed stadem pojawia się subtelny znacznik sugerujący kierunek. Na pewno ułatwia to mobilność, dzięki czemu ani razu nie miałem problemów z tym, aby Mgłorożce szły tam, gdzie chciałem. Miało to miejsce nawet w kilku lokacjach, które wymagały odrobinę więcej precyzji ze względu na przeszkody jakie napotykamy. Nie wiem jaki jest sens robienia takich sekcji, ale na szczęście nie musiałem się irytować. Inna sprawa, że samo prowadzenie stada absolutnie nie jest niczym ekscytującym. Mechanika jest wykonana poprawnie, ale nie jest to coś, co samo w sobie sprawia przyjemność.

Sytuacji nie poprawia level design. Podobnie jak w serii FAR, przeszkód nie ma zbyt wiele. Kiedy już jednak przyjdzie nam pokonać jakieś problemy, są one stosunkowo niewielkie. Poprzednie gry studia Okomotive były pod tym kątem znacznie ciekawsze, bo zawsze blokady drogi wymagały chwili główkowania. W Herdling tego nie ma, bo wszystko jest dosyć proste i oczywiste. Niekiedy sytuację próbują ratować oskryptowane sekcje (np. ta, gdzie na naszej drodze stoi wielki ptak), ale raz, nie ma ich wiele i dwa, nie są jakoś wybitnie pasjonujące. Wyzwaniem nie jest też utrzymanie zwierzaków przy życiu. Przez całą grę dosłownie raz pojawiło się miejsce, w którym musiałem ratować stwora. Pozostałe momenty, które mogły stanowić zagrożenie, były po prostu proste.