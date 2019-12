A niech mnie gęś kopnie – Untitled Goose Game trafiło już do przeszło miliona graczy

News

Kolejny dowód na to, że oryginalny projekt obroni się sam, bez względu na dedykowaną platformę sprzętową czy formę dystrybucji. W najnowszym wpisie na Twitterze przedstawiciel firmy Panic – wydawcy gry Untitled Goose Game – pochwalił się, że w minionym tygodniu gra przekroczyła magiczną barierę miliona sprzedanych egzemplarzy. Oczywiście jest to spektakularny sukces dla niezależnego australijskiego studia House House, który jest o tyle większy, iż gra trafiła na rynek zaledwie trzy miesiące temu.



Untitled Goose Game to okraszona dużą dawką dobrego humoru skradanka, w której wcielamy się w tytułową gęś. Podczas zabawy musimy zajść za skórę jak największej liczbie mieszkańców wioski – obok podkradania rozmaitych przedmiotów czy zwyczajnego atakowania bohaterów niezależnych możemy odkryć też unikalne sposoby uprzykrzania im życia, jednak wyłącznie metodą prób i błędów. Koncepcja bardzo spodobała się graczom, którzy nie tylko zagrywali się w rzeczoną produkcję, ale też promowali ją w sieci rozmaitymi memami.



Untitled Goose Game początkowo ukazało się jedynie na PC i Nintendo Switch, ale w połowie grudnia tytuł pojawił się również na PlayStation 4 i Xboksie One.

https://twitter.com/cabel/status/1211754892605308928

