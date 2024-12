Recenzja filmów Alienoid i Alienoid: Powrót do przyszłości – kosmiczne szaleństwo

Alienoid (Oegye+in 1bu) i Alienoid: Powrót do przyszłości (Alienoid: The Return to the Future, Oegye+in 2bu) stanowią w zasadzie jeden ponad czterogodzinny film, widzowie musieli jednak długo czekać – bo aż do bieżącego roku – by poznać ciąg dalszy pierwszej części, która weszła na ekrany koreańskich kin (a potem na streamingi) w 2022. Na szczęście w ramach 18. Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków można obejrzeć obie części jednego dnia, co też uczyniliśmy (zarówno w edycji kinowej, jak i online).

Kogel-mogel z dodatkiem gochugaru

Choi Dong-hoon, reżyser i scenarzysta dylogii (przy drugiej produkcji współpracował z Lee Gi-cheolem), to popularny w Korei Południowej twórca blockbusterów, który przyciąga zwykle liczną widownię do kin. W niniejszych obrazach połączył on różne gatunki filmowe i konwencje fantastyczne. Otrzymujemy zatem mknący z piorunującą prędkością i kręcący fabularne pętle niczym kolejka w lunaparku, a przy tym tryskający humorem miks SF, fantasy, wuxia, horroru, kina akcji, przygodowego i familijnego.