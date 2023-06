Prześwietlamy finanse polskiej branży gier. Ile udało się zarobić w 2022 roku?

Zacznijmy od ogólnego spojrzenia. W 2021 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 4 mld złotych. Te same firmy w 2022 roku zrobiły już obrót większy o 33,9 mln zł. Nie mówimy więc o spektakularnych wzrostach. To raczej drobne, zwłaszcza z perspektywy największych deweloperów. Musimy jednak pamiętać o kilku gwiazdkach. Po pierwsze 2022 rok nie obfitował w wiele dużych polskich premier. Takie studia jak CD Projekt RED, 11 bit studios, Bloober Team, CI Games czy Creepy Jar nie miały nowych rzeczy. W dużym stopniu wyniki biorą się ze sprawnej monetyzacji katalogu już wcześniej wydanych produkcji. To w tym biznesie jest kluczowe do osiągnięcia długookresowego sukcesu.

Podobnie jak przed rokiem przygotowałem duże podsumowanie finansów polskich producentów gier. Przeanalizowałem wyniki aż 83 spółek - małych jak i dużych, w tym większości najważniejszych. Wnioski są mało oczywiste. Na pierwszy rzut oka widzimy wzrosty na poziomie przychodów ze sprzedaży i zysków netto. Mimo wszystko nie mówimy o spektakularnych zmianach. Do tego dodajmy fakt, że zasady rachunkowości w takim biznesie jak produkcja gier wideo daje ogromne pole do manewru i “kolorowania” raportów. Nie zawsze więc dobre lub złe liczby są tak łatwe do oceny. Postaram się więc nieco wyjaśnić jak to wygląda w praktyce.

Najważniejsze jednak, że w mojej analizie brakuje Techlandu, który jeszcze nie upublicznił wyników finansowych. Jego liczny na pewno diametralnie zmienią obraz branży. Premiera Dying Light 2 może sprawić, że sumaryczne przychody ze sprzedaży całej branży przebiją poziom 5 mld złotych. Wrocławski deweloper w połowie zeszłego roku wypłacił zaliczkę na poczet dywidendy za 2022 rok w wysokości ponad 312 mln zł. Według szacunku Pulsu Biznesu spodziewany zysk za zeszły rok to ponad 600 mln złotych. Dzięki temu Techland stałby się aktualnie najbardziej dochodową polską spółką z branży. Bez pełnego raportu uznałem jednak, że w kalkulacjach pominiemy twórców Dying Light 2. Pamiętajmy jednak o jego spektakularnym wyniku w 2022 roku.

źródło własne na podstawie raportów finansowych

Kto w takim razie jest liderem mojej analizy? Największe przychody wygenerował mobilny gigant, czyli Huuuge Games - 1,4 mld zł (minimalny spadek rok do roku). Na drugiej pozycji CD Projekt, którzy dzięki next gen patch do Cyberpunka 2077 i anime Edgerunners zwiększył przychody o 9% i zaliczył swój drugi najlepszy rok w historii. Podium zamyka Ten Square Games. Niedawna gwiazda rynku mobilnego od jakiegoś czasu zalicza wyraźny regres, który zaowocował spadkiem przychodów z 617 mln zł do 499 mln zł.

Kto z kolei zaliczył największy wzrost? Aż o 23% swoje wyniki poprawił mobilny Boombit, który znalazł się tuż za podium pod względem przychodów. Olbrzymie powody do zadowolenia ma też Creepy Jar (utrzymująca się sprzedaż Green Hell i wpływy z wersji na VR), który poprawił się o 19%. To i tak niewiele w porównaniu do Forever Entertainment, które wzrosło rok do roku z 25,8 mln zł do 45 mln zł. Główna w tym zasługa udanej premiery Front Mission Remake. To też widać po wynikać dewelopera tej gry, czyli MegaPixel, który urósł o 100%. Największe wzrosty dopiero jednak przed nami. Absolutnym liderem w tej kwestii jest katowickie Incuvo, w które w zeszłym roku zainwestowało People Can Fly. Deweloper zaliczył skok z 404 tys. zł w 2021 roku do aż 21,6 mln zł. Powód? Świetna premiera Green Hell VR. Ciekawy przypadek do analizy dla tych, którzy deprecjonują rynek wirtualnej rzeczywistości. Świetny wzrost zaliczyło też Frozen Way. Spółka-córka Frozen District odpowiada głównie za tworzenie DLC do House Flipper. To pozwoliło w 2022 roku wygenerować 12,1 mln zł przychodów.