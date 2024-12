Polskie gry na The Game Awards - historia wielu randek i niewielu konkretów

Rodzimi deweloperzy nie mają szczęścia do The Game Awards. Wielu było blisko, ale z nagrodami skończyli nieliczni. Wiecie którzy?

Już za kilka dni kolejna edycja The Game Awards. W tym roku gala zapowiada się wyjątkowo ciekawie z naszej, polskiej perspektywy. Istnieje spora szansa, że będzie to historycznie udana edycja, w której nasi rodzimi deweloperzy zdobędą kilka statuetek. Nominację ma aż trzech - Slavic Magic (Manor Lords), 11 bit studios (Frostpunk 2) oraz przede wszystkim Bloober Team (Silent Hill 2), który będzie się liczyć w aż pięciu kategoriach. Do tego “jedenastki” mogą też zdobyć nagrodę dla Indiki, której są wydawcą. Będę bardzo zaskoczony jeśli polskie studia skończą najbliższą galę bez żadnej nagrody.

W ramach przygotowania do 11. edycji The Game Awards podsumowałem dotychczasowych dziesięć edycji i sprawdziłem jak dotychczas szło naszym deweloperom. Nie licząc tego roku były to aż 23 nominacje, które finalnie zamieniły się na 6 nagród. Wszystkie znajdziemy w siedzibie CD Projektu RED. Tak się jednak składa, że jeszcze jedno polskie studio ma statuetki The Game Awards w swojej kolekcji i bynajmniej nie są to podróbki z AliExpress. O tym jednak nieco później. Aby dłużej nie trzymać w niepewności zapraszam na historyczny przegląd wszystkich momentów The Game Awards, w których pojawiły się polskie gry. Zanim zaczniecie czytać małe wyzwanie - potraficie wymienić jakie rodzime studia otrzymały w przeszłości nominację? Obiecuję, że prawidłowa odpowiedź może być zaskakująca. 2014 rok - Pierwsza nagroda, pierwsze rozczarowanie Już w pierwszej edycji nagród udało się zdobyć nagrodę. W kategorii Most Anticipated Game (najbardziej oczekiwana gra) nagrodzony został Wiedźmin 3, wygrywając między innymi z Batman: Arkham Knight czy Uncharted 4. Widać więc jak przyszły hit CD Projektu RED rozgrzewał do czerwoności oczekiwania graczy na całym świecie. Niestety mniej szczęścia mieli dwaj inni deweloperzy. O nagrodę dla najlepszej niezależnej produkcji walczyło Zaginięcie Ethana Cartera, ale ostatecznie doceniony został Shovel Knight. Wielką kontrowersją jest z kolei brak statuetki dla This War of Mine w kategorii Games for Change. Głosujący uznali, że dużo lepiej ważny społecznie temat podejmuje Valiant Hearts: The Great War. Myślę, że z perspektywy czasu produkcja 11 bit studios zdecydowanie bardziej zasługiwała na tę nagrodę. 2015 rok - Wielki triumf CD Projektu RED Najbardziej oczekiwana gra poprzedniego roku musiała walczyć o nagrody po premierze. Tych udało się zdobyć sporo. Wiedźmin 3: Dziki Gon otrzymał dwie statuetki, w tym tę najważniejszą, a więc dla gry roku. Drugą był tytuł najlepszej produkcji RPG. Do tego CD Projekt RED został wybrany studiem roku, pokonując między innymi Nintendo, Bethesde, From Software czy Kojima Productions.

GramTV przedstawia:

O dziwo Wiedźmin 3 przegrał w kilku kategoriach. Aż dwie nagrody stracił na rzecz Her Story - za najlepszą narrację oraz występ (Doug Cockle jako Geralt). Zaskakujące? To dodajmy do tego, że Ori and the Blind Forest wygrało rywalizację w kategorii Best Art Direction. Największe zdziwienie budzi jednak brak nagrody za soundtrack, która finalnie trafiła do Kojima Productions za Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Mimo wszystko i tak mówimy o historycznie najlepszej gali dla polskich twórców. 2016 rok - Nagrody dla DLC W tym roku pewne kontrowersje wzbudziła decyzja organizatorów o tym, że w walce o tytuł gry roku może rywalizować również DLC. Tak się jednak składa, że w przeszłości cyfrowe dodatki też potrafiły zdobywać nagrody. Tak było w 2016 roku, w którym po raz trzeci z rzędu statuetkę zdobył CD Projekt RED. Tym razem deweloper został nagrodzony za rozszerzenie Krew i Wino, które zostało uznane najlepszą grą RPG, wyprzedzając między innymi Deus Ex: Mankind Divided, Xenoblade Chronicles X czy Dark Souls 3. Niestety na kolejny triumf polskiego studia będziemy musieli poczekać ładnych parę lat.

Strona 1/3 Następna strona