Nie tylko Batman, czyli herosi z DC, którzy powinni mieć swoją grę - ranking TOP 10

Batman czy Spider-Man to superbohaterowie, którzy od dawna mają swoje świetne gry. Wiemy też, że powstają nowe rzeczy z innymi - Iron Man, Czarna Pantera czy Wonder Woman. Na tym jednak nie koniec ciekawych herosów, którzy mogliby otrzymać własne gry wideo.

Aby nie mieszać systemów walutowych postanowiłem skupić się tylko na uniwersum DC Comics. Nie ma tam może aż tylu znanych bohaterów jak u Marvela, ale i tak udało się znaleźć dziesiątkę interesujących postaci. Niektóre wybory mogą być mało oczywiste, ale mam nadzieję, że moje argumenty przekonają Was.

A Wy, jakich bohaterów z DC chcielibyście zobaczyć w grze wideo?

Aquaman

Zaczynamy od obecnie jednej z topowych postaci z uniwersum DC. Duża w tym zasługa filmów. Jason Momoa okazał się świetnie dobrany do tej postaci, dzięki czemu zdobył sporą popularność. Oczywiście najnowszy film wielkim przebojem nie jest, ale to też kwestia pewnego zmęczenia superbohaterami. Mimo wszystko dobra gra mogłaby znaleźć duże grono odbiorców. Na pewno jej siłą byłby świat - podwodne miasta oraz tropikalne wyspy. Odtworzenie oceanu może być problematyczne, ale jeśli jakieś studio rozwiąże tę kwestię to może wyjść z tego spektakularne AAA. Szczerze mówiąc wolałbym taką grę od Monolith Productions niż Wonder Woman.

Robin

To, że Batman ma swoje gry nie oznacza, że nie możemy nawiązywać do tego uniwersum. W końcu jest tam tak wiele ciekawych postaci, że warto kilku poświęcić osobną produkcję. Najbardziej oczywistym wyborem jest Robin (którykolwiek, w to nie będę się już zagłębiać). To pozwoliłoby pozostać w sprawdzonym świecie, z masą niezwykle popularnych postaci. Oczywiście Warner Bros. poszedł już w tę stronę w Gotham Knights. To jednak nie była gra w 100% poświęcona Robinowi. Nie była też szczególnie udana, ale to inna historia. Myślę więc, że ten bohater mógłby się sprawdzić, oczywiście pod warunkiem że nie miałby powstać kolejny Batman.

Constantine

Jeden z kilku nieoczywistych wyborów w zestawieniu. Constantine nie jest w końcu superbohaterem, ale i tak zaliczamy go do “rodziny” DC Comics. W czasach filmu z Keanu Reevesem miał nawet swoją, całkiem zresztą solidną grę. Niestety późniejsze lata nie były zbyt udane dla łowcy demonów. Mimo, że mówimy o fantastycznym pomyśle, ciągle nikt nie chce go zrealizować. Myślę, że jest w tym gigantyczny potencjał. Jest tutaj wątek detektywistyczny, a także ogromna przestrzeń do walki na Ziemi oraz w Piekle. Mamy więc dosłownie wszystko co potrzeba, aby stworzyć ciekawą i emocjonującą grę. Myślę też, że wielu graczy z wielką przyjemnością pozna nowe przygody Constantine’a.