Niby obce, a jednak krajowe, czyli znane gry, które tworzono też w Polsce - ranking TOP 10

Czy najlepsza gra 2023 roku to polska produkcja? Baldur’s Gate 3, bo o nim mowa, stworzyło belgijskie Larian Studios (chociaż z biurami w kilku innych krajach). Mimo wszystko rodzimy twórcy dołożyli cegiełkę do tej produkcji. A Fortnite, jedna z najpopularniejszych obecnie gier na świecie? Tak, nasi tutaj też odegrali swoją rolę. Wcale nie taką małą.

Podobnych historii jest więcej. Tak się składa, że polskie studia często pracują jako podwykonawcy dla zagranicznych firm. Dzięki temu rodzime nazwiska da się znaleźć na liście płac wielu światowych hitów. Dzisiaj porozmawiamy na ten temat. Jest on o tyle ciekawy, że zazwyczaj takie współprace są owiane tajemnicą czy klauzulami poufności. Udało mi się jednak zdobyć troszkę ciekawych informacji. Wiele z nich publicznie pojawia się po raz pierwszy.

Zapraszam więc na przegląd zagranicznych gier, w powstaniu których maczały palce polskie studia. Myślę, że wiele tytułów może Was mocno zaskoczyć.

Disco Elysium - Knights of Unity

Niezwykła historia, którą stali Czytelnicy gram.pl mogą dobrze znać. Opisałem ją w artykule poświęconym wrocławskiemu Knights of Unity opublikowanym w 2020 roku. Możecie z niego przeczytać o tym jak studio ZA/UM miało spore problemy z Disco Elysium. Wtedy z pomocą przyszedł polski deweloper, często pracujący jako podwykonawca. Wrocławianie odpowiadali za design interface’u, system lokalizacji, dialogów czy zarządzania postacią, a także naprawę bugów i optymalizację. Wkład Knights of Unity był tak duży, że twórcy gry określili ich mianem “polskiej kawalerii”, która uratowała Disco Elysium. Fantastycznym zwieńczeniem tej historii jest to, że ZA/UM poprosiło organizatorów The Game Awards o przygotowanie replik statuetek jakie na corocznej gali otrzymała ich produkcja. W efekcie The Knights of Unity to obok CD Projektu RED jedyne polskie studio, które ma w swojej kolekcji te prestiżowe nagrody.

Dark Souls: Remastered - QLOC

Jeśli mówimy o co-developmencie i polskich firmach to musimy wymienić QLOC. Jest to spółka z wieloletnimi tradycjami, wspierająca duże projekty w produkcji, lokalizacji czy QA. W tym tekście kilkakrotnie opiszę ich prace. Na początek parę słów o zaangażowaniu przy remasterach. Studio odpowiadało między innymi za odświeżenie Dark Souls. Mówimy tutaj o pełnym zakresie pracy przy odświeżonej wersji, która pojawiła się na PS4, Xbox One oraz PC. Warto od razu wspomnieć, że QLOC to samo zrobił z Hellblade: Senua’s Sacrifice (odpowiadał też za dodanie ray-tracingu czy port na Switcha), Dead Rising, Tales of Vesperia czy Ni no Kuni.

Divinity: Original Sin II - Anshar Studios i Fool’s Theory

Zanim Larian stworzył Baldur’s Gate 3 przez długi czas pracował nad swoją starszą marką, a więc Divinity. To też czas, w którym deweloper nawiązał bliską współpracę z dwoma rodzimymi ekipami - Anshar Studios (Gamedec) oraz Fool’s Theory (The Thaumaturge). Często efektem takiej kooperacji jest wykonanie jakiś pojedynczych elementów. W tym przypadku zaufanie Belgów było na tyle duże, że dali naszym rodakom stworzyć coś własnego. Była to seria mini dodatków Gift Bags, które dawały graczom dostęp do paczek z darmowymi przedmiotami. Może brzmi to niewinnie, ale pozwoliło na zbudowanie dłuższych relacji z Larian Studios. Efekty za chwilę poznacie.