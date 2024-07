Najlepszy wybór na wakacje? Graj i pracuj z HP Victus 16!

Wakacyjne wyjazdy nie muszą się równać braku gamingu na najwyższym poziomie. Tak samo jak bez problemu można pracować zdalnie w efektywny sposób – poznajcie HP Victus 16!

Wakacje nie muszą oznaczać przerwy w gamingu na najwyższym poziomie. A jeśli Twój wakacyjny wyjazd to nie urlop, a włączasz tryb workation to z tym sprzętem możesz pracować zdalnie w niezwykle efektywny sposób – poznajcie HP Victus 16! Wiadomo przecież, że dobry laptop nie tylko przyda się do rozegrania kilku partii Civilization VI ze znajomymi, ale również będzie dobrą pomocą chociażby do trzymania wszystkich podręczników oraz kart postaci do erpegowania… no dobra, w ostateczności również odpisania na tego jednego, bardzo ważnego maila od przełożonego w nagłych wypadkach.

Dlatego też od marki HP otrzymaliśmy do przetestowania w warunkach bojowych laptopa gamingowego HP Victus 16,1’ i trzeba przyznać, że jak na sprzęt stworzony typowo do wydajnościowego grania sprawdzi się również jako przenośne centrum rozrywki czy narzędzie do prac przy różnych dodatkowych freelancerskich projektach w terenie. Niepozorny, ale elegancki wygląd oraz potężne wnętrze. Prezentowany laptop HP Victus 16 z jednej strony wygląda dość niepozornie, ale dzięki czarnej, matowej obudowie oraz prostemu, choć nowoczesnemu designowi nie sprawia wrażenia komputera przeznaczonego głównie do gamingu. Jest natomiast eleganckim komputerem, który pasował będzie również do pracy biurowej i nie będzie mocno wyróżniał się z tłumu nietypowymi kształtami oraz kolorami. Również dość dużym plusem HP Victus 16 jest fakt, iż matryca komputera jest również matowa, co pozwala na łatwą pracę w bardziej oświetlonych pomieszczeniach lub też na zewnątrz. Z kolei klawiatura z dużymi klawiszami na podstawie technologii HyperX pozwala na łatwiejsze granie lub pisanie nawet, jeśli byłyby małe problemy z trafianiem palcami w odpowiednie miejsca. Jeśli mieliśmy porozmawiać na temat podzespołów, to udostępniony do testów egzemplarz HP Victus 16 na swoim pokładzie posiadał kartę graficzną NVIDIA Geforce RTX 4050 16 GB, która działa ramię w ramię z procesorem AMD Ryzen 5 8645HS o mocy 5 GHz wspierany przez zintegrowaną kartę graficzną Radeon 760M Graphics z 10 GB pamięci na pokładzie. Dodatkowo 16 GB pamięci RAM, które można w przyszłości rozbudować do 32 GB, a także dysk SSD o pojemności 1 TB. W odróżnieniu od niektórych laptopów gamingowych HP Victus 16 tył obudowy przeznaczył głównie na wyloty powietrza pozwalające na efektywne odprowadzanie ciepłego powietrza w trakcie pracy czy rozgrywki. Natomiast po obu stronach dość dyskretnie zostały rozłożone dodatkowe porty: Prawa strona: Zasilanie AC Smart

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej HP Victus 16 to nie tylko świetny sprzęt do grania (o tym opowiemy za chwilę), ale również do pracy dzięki możliwościom technologii NVIDIA Studio wspierającej ponad 120 popularnych aplikacji do tworzenia takich jak Blender, Adobe Photoshop AI Super Resolution, DaVinci Resolve AI Effects czy Automatic1111 do Stable Diffusion z wykorzystaniem technologii DLSS (Deep Learning Super Sampling, czyli technologia wykorzystająca AI do tworzenia nowych klatek oraz wyświetlania ich w wyższej rozdzielczości), Optix oraz Maxine. Bez względu na to czy będzie to dodatkowa praca w trakcie podróży pociągiem, czy hobbystyczna zabawa AI w trakcie obróbki zdjęć z górskiego szklaku, szybko i sprawnie stworzysz to, na czym ci zależy. Z drugiej strony HP Victus 16 idealnie sprawdzi się również do grania w podróży z kilku powodów. Po pierwsze – zarówno ze strony oprogramowania NVIDIA znajdziemy możliwość wykorzystania możliwości Battery Boost, dzięki którym możemy dość długo grać bez konieczności podpinania się do zasilania za pomocą zasilacza czy też HP Gaming Boost, który pozwala na uzyskanie dodatkowej, wolnej pamięci RAM w trakcie rozgrywki. W naszych wewnętrznych testach nawet grając w trybie wydajnościowym laptopa mogliśmy spokojnie grać w gry na najwyższych możliwych ustawieniach graficznych przez nieco ponad dwie godziny. W trybach zbalansowanym oraz oszczędzającym baterię wynik był o około trzydzieści minut dłuższy. Wystarczy na szybką partyjkę w kooperacji ze znajomymi? Myślimy, że bez większych problemów! Z drugiej strony wykorzystując wszelkie wcześniej wspomniane technologie graficzne związane z RTX (DLSS 3, RT Max-q oraz NVIDIA Reflex) możesz być pewny, że jakość w Twoich grach będzie świetna w każdych warunkach. Dla przykładu Alan Wake II uruchomiony na maksymalnych ustawieniach graficznych z włączonym trybem RTX potrafi spokojnie utrzymać stałe 60 FPS bez względu na to, co dzieje się na ekranie. Z drugiej strony takie gry jak Warhammer 40K Darktide, Destiny 2 oraz Warframe spokojnie radziły sobie również na wysokich ustawieniach sprzętowych powyżej 60 FPS nawet mając dobrych kilka lat na karku. Nie mówiąc już o EA Sports F1 24, które na maksymalnych ustawieniach graficznych prezentuje się niesamowicie. Z trzeciej natomiast chłodzenie zastosowane w HP Victus 16 bez większych problemów zadba o odpowiednią temperaturę urządzenia bez większych problemów z nagrzewaniem się klawiatury, dzięki czemu dłuższe posiedzenia z dłońmi na laptopie nie będą większym problemem. Z kolei system nagłośnienia zastosowany w HP Victus sprawi, że zarówno granie jak i oglądanie filmów czy seriali będzie czystą przyjemnością. Sprzęt nie tylko do gamingu Podsumowując HP Victus 16 to seria laptopów, która mimo swojego gamingowego pochodzenia powinna przypasować właściwie każdemu profilowi użytkownika. Może być bowiem nie tylko świetnym narzędziem do pracy i rozrywki w domu, ale również z łatwością pomoże w podróży czy na wakacjach. Wsparcie technologii HP oraz NVIDIA sprawia, że Victus 16 staje się multimedialnym kombajnem, któremu nie są straszne programy do projektowania, obróbki za pomocą AI czy też modelowania. Pomogą również w dobraniu odpowiednich trybów pracy tak, aby w odpowiedni sposób połączyć żywotność baterii z najwyższą możliwą wydajnością bez konieczności podłączania zasilania. A poza tym wygląda naprawdę stylowo w trzech dostępnych kolorach – w sam raz do Twoich potrzeb. Artykuł przygotowany we współpracy z marką HP.