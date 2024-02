Najlepsze gry w klimacie Prince of Persia: The Lost Crown

2024 rok, mimo że dopiero się zaczął, już obfituje w mnóstwo fantastycznych gier. Pierwszą z nich jest wielki powrót Prince of Persia. Wprawdzie po zapowiedzi The Lost Crown obawy fanów Księcia były ogromne, finalnie gra okazała się wielkim hiciorem z bardzo okazałymi ocenami.

W związku z tym, że od premiery najnowszej gry Ubisoftu minęło troszkę czasu, przygotowałem kilka tytułów, o których warto sobie teraz przypomnieć. Jeśli podobało Wam się Prince of Persia: The Lost Crown to polecam zainteresować poniższymi produkcjami. Część z nich oferuje podobny gameplay, inne z kolei są zbliżone klimatem.

Seria Ori

Musimy zacząć od dwóch gier od Moon Studios, bo w mojej opinii jest im najbliżej do nowego Prince of Persia. Przede wszystkim jest to miks platformera z metroidvanią, który każdy z tych elementów realizuje po mistrzowsku. Do tego absolutnie cudowna oprawa wizualna. Wszystko tutaj prezentuje najwyższy możliwy poziom. Moon Studios postawiło bardzo wysoko poprzeczkę i można dyskutować czy Ubisoft był w stanie do niej doskoczyć. Mimo że obie produkcje z serii Ori zostały wydane w poprzedniej generacji konsol, do dzisiaj trudno znaleźć w nich większe problemy. Prawdziwe mistrzostwo w tym gatunku. Pozycja obowiązkowa dla każdego kto nie grał, a zachwycił się Prince of Persia: The Lost Crown.

Łatwy dostęp: Xbox Game Pass

Prince of Persia (2008)

The Lost Crown to powrót Księcia Persji po dłuższym czasie. Wielu pewnie nie pamięta tego kiedy ostatni raz seria była na ustach całej branży za sprawą cel-shadingowej odsłony. W końcu wydane dwa lata później Forgotten Sands nie obiło się aż takim echem. Po prawie 16 latach ta odsłona nadal jest niezwykle unikatowa pod kątem designu świata i mechaniki. To jednocześnie gra, która nie znalazła aż tak dużego uznania jak powinna. Myślę więc, że po The Lost Crown sięgnie wielu graczy, dla których będzie to pierwsze podejście do serii. Warto więc nadrobić zaległości i poznać historię tego niegdyś niezwykle popularnego cyklu. Na pewno Prince of Persia z 2008 roku to lepsza opcja niż trylogia Piasków Czasu, która jest generację starsza, przez co również znacznie trudniejsza w odbiorze. Może więc lepiej zrobić seans z filmem, w którym w rolę Księcia wcielił się Jake Gyllenhaal.