Kto trzęsie polską branżą gier? Oto najważniejsze krajowe studia - ranking TOP 10

Swego czasu jeden z naszych rankingów poświęcony był najlepszym współczesnym twórcom gier wideo. Najlepsi nie zawsze jednak oznacza najważniejsi. Dzisiaj pochylimy się nad tym tematem, ale w ograniczeniu do krajowej branży. Jakie są więc studia deweloperskie, które mają największy wpływ na kształt rodzimego rynku? Oto kluczowa dziesiątka.

Znalezienie ważnych studiów to żaden problem. Więcej kłopotów było z wytypowaniem tych, które pominę. Czym więc kierowałem się dokonując wyboru? Uznałem, że na siłę oddziaływania wpływają takie czynniki jak skala biznesu, liczba projektów, wpływ na kształtowanie nowych kadr czy wizerunek na świecie. Mam nadzieje, że podzielicie moją opinię.

10. CI Games

Zestawienie zaczynamy od studia, które kilka lat temu mogłoby być znacznie wyżej. W końcu przypomnijmy sobie czasy sukcesu pierwszego Sniper: Ghost Warrior. Wtedy CI Games szastało kasą na lewo i prawo, otwierało nowe oddziały (np. Bydgoszcz czy Poznań) czy współpracowało z innymi ekipami (np. The Farm 51). Później jednak sytuacja nieco się pogorszyła, a wiele studiów rozwijało się w znacznie szybszym tempie niż CI Games. Znaczenie dewelopera nieco się więc zmniejszyło. Nadal jednak mówimy o spółce, której wartość dobija do miliarda złotych, a jej najnowsza gra będzie kosztować ponad 200 mln zł. Myślę więc, że znaczenie spółki nadal jest spore, zwłaszcza przy małej liczbie studiów tworzących gry AAA. Przez CI Games nadal przepływają duże pieniądze, najczęściej nieosiągalne dla innych krajowych deweloperów.

9. Flying Wild Hog

Kolejny deweloper, który jakby nieco zatrzymał się w rozwoju. Zeszły rok był intensywny, ale jednak żadna z trzech premier nie okazała się dużym hitem. Nadal jednak znaczenie Flying Wild Hog jest spore. Przede wszystkim mówimy o studiu, które ma aż trzy oddziały - w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie. Do tego jest to jedna z nielicznych ekip należących do zagranicznego inwestora i to jak znaczącego (Embracer Group). Ciągle więc Flying Wild Hog stanowi istotny punkt na mapie krajowego gamedev-u. Nie tylko pracuje nad sporymi grami, ale też potrafi współpracować z renomowanymi wydawcami. W ostatnim czasie był Focus Interactive, a wcześniej studio słynęło z regularnej pracy z Devolver Digital. To między innymi współpraca przy serii Shadow Warrior sprawiła, że ceniony wydawca zaglądał do Polski i trafił na kilka mniejszych projektów, które pomógł rozwinąć.

8. Bloober Team

Mało mamy studiów, które w swoim segmencie są światowym liderem. Bloober Team do nich należy. Kilka bardzo udanych premier oraz odpowiedni PR sprawiły, że krakowski zespół uznawany jest za światowy numer jeden w temacie horrorów. Nie bez powodów to właśnie Bloober Team był w stanie zdobyć kontrakt na remake Silent Hill 2. Pamiętajmy też, że studio wzbudza duże zainteresowanie zagranicznych inwestorów. Współpracuje z Konami, ma Tencent w akcjonariacie czy było na microsoftowej liście zespołów do przejęcia. Do tego mówimy o kluczowym udziałowcu innych spółek - Draw Distance oraz Feardemic. Główny powód obecności w zestawieniu to jednak bardzo duża rozpoznawalność i pozycja Bloober Team wśród największych branżowych graczy, zwłaszcza w Krakowie.