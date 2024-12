Kill Knight - recenzja. Trudna, ale piekielnie satysfakcjonująca przeprawa

Spoglądając na materiały promujące Kill Knight nietrudno zauważyć, że mamy tutaj do czynienia z niezwykle dynamicznym gameplayem. Nawet na statycznych obrazkach widać ogromną liczbę przeciwników, eksplozje i to, jak skonstruowano mechanikę rozgrywki - w istocie podczas kolejnych sesji musielibyśmy mieć oczy dookoła głowy, gdyby nie jedno “ale”. Całość, na szczęście, ukazano w rzucie izometrycznym, więc widzimy wszystko, co trzeba, by móc odpowiednio zareagować. Nie jest to jednak łatwe, bo Kill Knight to nie tylko świetna, ale i bardzo wymagająca produkcja. Choć nie zrażajcie się już na wstępie, bo…

Będziemy ginąć szybko i często, ale każdy, nawet najmniejszy postęp, pomimo konieczności rozpoczynania zabawy od początku tuż po zgonie, daje w Kill Knight ogromną satysfakcję. To zasługa naprawdę świetnego systemu walki, bogatego wachlarza ciosów i systemu, który każe i nagradza wyłącznie gracza. Zawsze czujemy, że porażka czy wygrana to tylko nasza wina lub zasługa. Tak - ekipa PlaySide Studios stanęła na wysokości zadania. Kill Knight jest po prostu świetny.

Odkrywanie kolejnych mechanik we wspomnianych już samouczkach to jedno, a wcielanie ich w życie to zupełnie inna sprawa. W tym aspekcie Kill Knight również jest niezwykle angażujący. Zastosowanie nowej kombinacji w efektywny sposób i przetrwanie na arenie dłużej niż wcześniej (nawet na najniższym poziomie trudności) sprawia mnóstwo frajdy. I co z tego, że za chwilę znów zginiemy? Przeklikamy się przez kilka ekranów, sprawdzimy czy możemy ulepszyć broń lub odblokować nowe elementy wyposażenia i znów będziemy siekać lub strzelać do wrogów, unikając pocisków, eksplozji i wszystkiego, co może nas w mgnieniu oka wysłać na tamten świat. To znaczy do głównego menu.

A co z fabułą?

Jakaś tam historia jest, ale prawdę mówiąc to jedynie zbędny dodatek do genialnej pod względem rozgrywki całości. Warto jednak wiedzieć, że głównym bohaterem jest oczywiście tytułowy rycerz, który po tym, jak został zdradzony i wygnany do Otchłani zmartwychwstaje, by zabić Ostatniego Anioła. Jak to wszystko się potoczy? W tej kwestii Kill Knight, rzecz jasna, nie zaskakuje, przynajmniej jeśli chodzi o opowieść - gameplay to już zupełnie inny temat, więc wróćmy do niego, skupiając się na esencji dzieła PlaySide Studios.

Kill Knight

Dynamika, dynamika i jeszcze raz dynamika

Kill Knight to gra niezwykle szybka, bezkompromisowa, uzależniająca. Daje mnóstwo narzędzi, dzięki którym możemy atakować wrogów wręcz lub też strzelać do przeciwników, spowalniać ich lub umiejętnie uciekać przed nimi. Eliminować niemilców pojedynczo lub wysadzać całe grupy oponentów w powietrze. Walcząc piekielnie szybko lub też atakując raz wolno, ale tak, że nie będzie czego zbierać. Warto napełniać tu specjalne paski, by wyprowadzać jeszcze bardziej śmiercionośne ciosy. Albo móc się uleczać w chwili, gdy wydaje się, że w zasadzie już po nas. Niemalże jednak ostatkiem sił jesteśmy w stanie przypomnieć sobie odpowiednią kombinację przycisków i uratować się przed - i tak - niechybnym zgonem. Ten w końcu nastąpi. Oczywiście do czasu, bo Kill Knight - rzecz jasna - da się przejść, choć to zadanie arcytrudne.