Jak sfinansować komputer gamingowy?

Artykuł sponsorowany 0 0

To prawda – karty graficzne tanieją z roku na rok. Nie zmienia to jednak faktu, że w ogólnym rozrachunku, zbudowanie komputera gamingowego jest nadal drogie. Skąd wziąć pieniądze na inwestycję, która posłuży przez co najmniej kilka lat? A przynajmniej jak ograniczyć ból spowodowany jednorazowym i dużym wydatkiem?

Skąd wziąć pieniądze na dobry sprzęt komputerowy? Dobry zestaw komputerowy potrafi kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czego jednak nie robi się dla podniesienia komfortu grania – wszystkie najnowsze tytuły powinny przecież działać w 4K, na najwyższych ustawieniach graficznych i przynajmniej w 60 FPS (chociaż im więcej, tym lepiej). Jeżeli ktoś jest fanem np. symulatorów wyścigów samochodowych, takich jak Assetto Corsa, iRacing, czy rFactor 2, to do wydatków trzeba doliczyć cenę akcesoriów: kierownicy, gałki zmiany biegów, pedałów od gazu i hamulca, a nawet hydrołapy (jeżeli ktoś jest drifterem). Kwoty końcowe potrafią... zawrócić w głowie. Skąd wziąć na to wszystko pieniądze? Wbrew pozorom, istniejących sposobów jest co najmniej kilka! Pójść do pracy Pierwsza odpowiedź jest może i oczywista, ale najbardziej sprawdzona. Czasami w życiu nie da się pójść na skróty – trzeba zacisnąć zęby, a potem pasa i odkładać z comiesięcznej wypłaty odrobinę środków finansowych na porządny RIG. Nie jest to najszybszy sposób, ale z pewnością dający najwięcej satysfakcji. Nic nie cieszy tak bardzo, jak podziwianie swojego nowego PC wtedy, gdy wie się, ile trzeba było na niego pracować. Skorzystać z pomocy finansowej Można też pójść na skróty, przyśpieszyć cały proces i cieszyć się nowym komputerem szybko. Aby to zrobić, wystarczy poprosić o pomoc finansową rodziców, znajomych lub skorzystać z usługi, jaką jest pożyczka. Podczas korzystania z opcji ostatniej dobrze jest odwiedzić zawczasu strony internetowe typu ranking Bankier Smart – platformy te pozwalają użytkownikowi znaleźć najlepszą obecnie na rynku ofertę. Każdy gracz wie, że najwięcej frajdy sprawiają najnowsze gry. Po co odkładać pieniądze co miesiąc i czekać rok lub dwa lata z kupnem PC, jeżeli komputer można nabyć już teraz, a potem tylko go spłacać? Zacząć zarabiać na graniu Gdyby powiedzieć PewDiePie na początku jego kariery, że w przyszłości będzie milionerem, to pewnie by nawet w to nie uwierzył. Widzowie lubią oglądać innych; lubią patrzeć jak ktoś zachwyca się ich ulubionymi grami i obserwować, w jaki sposób polepszyć swoje umiejętności, wzorując się na lepszych. A duża liczba wyświetleń np. na platformie Twitch lub YouTube wiążę się ze sporymi zarobkami. Minusem tego rozwiązania jest to, że niewątpliwie trzeba znaleźć unikalny pomysł na materiał wideo – czasami wydaje się, że obecnie istnieje więcej twórców niż samych oglądających. Plusem zaś to, że jeżeli zainteresowany osiągnie sukces, to nawet nie będzie musiał wydawać swoich zarobionych na graniu pieniędzy, bo sponsorzy wyślą sprzęt za darmo, w zamian za wspominkę podczas premiery nowego odcinka lub kolejnego streamu. Budować komputer stopniowo Nie od razu zbudowano Rzym; nie od razu zbudowano świetną stację gamingową – poszczególne komponenty PC można kupować osobno! W tym przypadku trzeba jednak pamiętać o tym, żeby wszystkie podzespoły były ze sobą kompatybilne, np. karta graficzna pasowała do posiadanej płyty głównej i na odwrót. Dobra wiadomość jest taka, że pamięć RAM, czy dyski SSD/HDD będą pasować prawie zawsze. Dzięki temu gracz cieszy się zwiększona wydajnością swojego komputera co kilka miesięcy, a nie co kilka lat – wydając przy tym jednorazowo mniej pieniędzy. Kupować części używane Metoda związana z ryzykiem trafienia na nieuczciwego sprzedawcę, jednakże jest jedną z najtańszych. Części na rynku wtórnym są tańsze, często nawet o 20% ceny początkowej, co pozwala zaoszczędzić graczom z mały budżetem. Ta opcja jest polecana tak naprawdę wszystkim – dodatkowe oszczędności oznaczają, że można przeznaczyć je na nowe gry komputerowe lub skórki do Counter Strike (i jeszcze potem na nich zarobić). Opcja dla nadal uczących się – zdobyć stypendium Po co płacić za komputer samemu, jeżeli wszelkie opłaty może uiścić uczelnia? Najpierw jednak trzeba przekonać do tego dziekanat – wystarczy odpowiednia średnia z ocen semestralnych i uczestniczenie w ciekawych projektach. Wtedy pieniądze uzyskane ze stypendium można jak najbardziej przeznaczyć na rozwijanie swojego hobby, tj. w tym przypadku budowę nowego komputera. Ile pieniędzy trzeba przygotować, aby kupić dobry komputer gamingowy? Aby kupić gamingowy PC lub zbudować go samemu potrzebne będzie około 5000-10000 tysięcy złotych (120 FPS, 1440p, najwyższe detale w ustawieniach). Specyfikacja dobrego PC do grania Na co zwrócić uwagę kupując komputer w pierwszej kolejności?

GramTV przedstawia: