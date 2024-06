Im szerzej tym lepiej? Acer Nitro XZ2 to gratka nie tylko dla graczy!

Dobrej jakości ekran który przyda się zarówno do pracy, jak i do codziennich zadań – nie tylko dla graczy.

Bardzo długo zastanawiałem się, w którym kierunku powinienem ruszyć test monitora Acer Nitro XZ2. Głównie ze względu na to, iż coraz częściej w przypadku pecetów korzystam z nich głównie do pracy lub kontrolowania streamów, a rzadziej do grania. Tym bardziej że takie zakrzywione ekrany najlepiej jest wykorzystać czy to do FPSów, czy to do gier wyścigowych. Możliwości jest sporo.

Tym razem jednak doszedłem do wniosku, że zasadniczo najlepszym sposobem do zaprezentowania Acer Nitro XZ2 byłoby właśnie wymieszanie obu tematów. Okazało się bowiem, że trudno będzie powrócić do standardowego monitora w momencie, gdy tak naprawdę o wiele łatwiej zarządzać wieloma procesami w jednym miejscu w bardzo dobrej jakości.

Specyfikacja ekranu

Do testów otrzymaliśmy 34-calową wersję Acer Nitro XZ2, który mimo gamingowego wykończenia bez większych problemów może służyć za uniwersalny sprzęt dla każdego. A tak prezentują się dane techniczne przygotowane przez producenta:

Wymiary:

80 cm x 33,5 cm - wielkość ekranu

6,9 kg – waga ze stojakiem

178 stopni – kąt widzenia poziomy i pionowy

Od – 5 stopni do 35 stopni – kąt nachylenia ekranu

150 mm – maksymalna regulowana wysokość

Wyświetlacz i grafika:

3440 x 1440 – maksymalna rozdzielczość

21:9 – współczynnik obrazu

2xHDMI, Display Port, Słuchawki – obsługa portów

180 Hz - częstotliwość odświeżania

Obsługa AMD FreeSync – Display Port VRR

To, co się rzuca bezpośrednio w oczy to fakt, że Acer Nitro XZ2 w testowanej przez nas wersji 34-calowej, mimo gamingowych sznytów, zasadniczo może być uniwersalnym ekranem pasującym do wielu różnych konfiguracji - bez względu na to, czy są to setupy biurowe, wystrój home office czy gaming roomu. Zwłaszcza, że w odróżnieniu od innych monitorów tego typu o wiele łatwiej jest wpasować go w mniej przyjazne środowisko np. gdy mamy dość wąskie biurko, na którym musimy pomieścić zarówno klawiaturę i myszkę, ewentualny kubek na napój i kilka innych dodatkowych elementów. Ekran bowiem jest na tyle mocno wysunięty do przodu na wysięgniku, że właściwie rozłożone nogi stojaka nie przeszkadzają tak, jak w niektórych modelach konkurencji zabierając miejsce.