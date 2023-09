Hellboy Web of Wyrd, czyli jak połączyć komiksowy sznyt z rogalikiem

Znany, lubiany i w dodatku czerwony – Hellboy powraca z zupełnie nowymi przygodami w roguelike’owym sosie. Hellboy Web of Wyrd może być ciekawym połączeniem dobrze znanych motywów w komiksowym stylu z gatunkiem, który również w ostatnich latach jest coraz częściej wybierany przez mniejszych twórców. Czy sprawdzi się to w tym przypadku?

Na tegoroczonym Gamescomie miałem okazję spędzić z buildem kilkanaście minut i o ile całość zapowiada się niezwykle klimatycznie, tak do wielu elementów rozgrywki trzeba będzie się prawdopodobnie przyzwyczaić.

Mrokowi i potworom odpowiadamy… humorem.

Trzeba przyznać, że Upstream Arcade, które tworzy Hellboy Web of Wyrd na każdym kroku wspominało o tym, jak bardzo szanują materiał źródłowy oraz fakt, że swoje błogosławieństwo projektowi dał twórca Hellboya Mike Magnoli. I trudno jest im nie wierzyć biorąc pod uwagę to, jak mocno komiksową produkcją jest Web of Wyrd stawiając przy okazji duży nacisk na budowanie klimatu oraz odpowiedniego humoru znanego z kart komiksu. Jest miejsce na onelinery wypowiadane w kierunku do postaci, jak i na dialogi, w trakcie których Hellboy może wykazać się swoim charakterem. Nie ukrywam, że udało się kilka razy prychnąć w trakcie rozgrywki, więc myślę, że o poziom pod tym względem powinniśmy być spokojni.

I o ile jeśli chodzi o fabularne aspekty gry to w tak krótkim czasie trudno jest cokolwiek wysnuć poza głównym punktem, którym jest fakt, iż Hellboy ma za zadanie odnaleźć jednego z zaginionych agentów wyruszając z Butterfly House będącym również wrotami do wymiaru zwanego Wyrd. A biorąc pod uwagę to, że każda wyprawa to również zupełnie nowa historia, to tych niespodzianek po drodze będzie sporo, ponieważ całość opiera się na bardzo prostym schemacie „od areny do areny”.

W zależności od wyborów gracza Hellboy może trafiać w różne miejsca – od miejsc, w których do pokonania będzie kilku przeciwników, za co dostaniemy nagrodę, po specjalne miejsca do robienia zakupów oraz możliwość ulepszenia cech bohatera oraz wykorzystywanej przez niego broni wybranej na samym początku w Butterfly House. Oczywiście wszystko zwieńcza starcie z bossem, który również wymaga nieco innego podejścia niż w przypadku standardowych starć.

Ponieważ to, co od razu rzuca się w oczy to fakt, że broń jest dość potężna… ale przeładowywanie jej potrafi zabrać naprawdę sporo czasu. W przypadku naszego przebiegu wybraliśmy klasyczny rewolwer, co później okazało się dość zgubne w momencie, gdy trzeba było zrobić szybkie przegrupowanie przed kolejną rundą z przeciwnikami. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem w takich wypadkach było okładanie wroga pięściami oraz specjalnymi atakami, które doładowywały się w międzyczasie niż strzelanie, bo jakby nie patrzeć – obok „rogalikowych” motywów Hellboy Web of Wyrd to również brawler pełną mordką.