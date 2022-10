Groza bez płacenia, czyli najlepsze horrory na Halloween - ranking TOP 10

Czasy są trudne, koszty wysokie, a jesień to jeszcze okres wielu mocnych premier. Dlatego poniższy ranking ma jedno zastrzeżenie - patrzymy tylko na gry już dostępne w usługach subskrypcyjnych. Sięgnięcie po te tytuły nie wiąże się więc z dużymi kosztami (dla niektórych nawet żadnymi). Łatwo i tanio. Wymarzone połączenie.

Amnesia Collection

Zestawienie zaczynamy od świeżynki w ofercie Game Passa. Na Halloween Microsoft dodał do usługi Amnesia Collection, a więc pakiet obowiązkowy dla każdego, kto chce poznać kultową serię horrorów od ekipy Frictional Games. Pierwszą produkcją w zestawieniu jest Mroczny Obłęd z 2010 roku, a więc debiutancka odsłona serii. Wizualnie nie wygląda to już zbyt okazale, ale klimat pozostał. Do tego dochodzi jeszcze dodatek Justine. Drugą dużą atrakcją pakietu jest A Machine for Pigs, odsłona z 2013 roku opracowana przez studio The Chinese Room. To już produkcja dla weteranów gatunku, którzy byle czego się nie boją. Gracze o słabszych nerwach może jednak powinni spróbować czegoś innego. Z kolei ci, którym mało będzie wrażeń, mogą jeszcze sięgnąć po PC-tową wersję Rebirth, ostatnią części serii.

Dostępność Amnesia Collection: Game Pass (PC, konsola)

Dostępność Amnesia Rebirth: Game Pass (tylko PC)

The Evil Within

Coś odrobinę mniej strasznego? To może The Evil Within, również dostępne w Game Passie? Za grą stoi Shinji Mikami, a więc twórca legendarnego Resident Evil 4. Więcej więc będzie akcji niż straszenia. Klimat i mnóstwo unikatowych pomysłów to jednak wystarczający powód, aby sięgnąć po tę serię. Pierwsza część już się jednak lekko zestarzała. W końcu to początek ery PS4/Xbox One. Kontynuacja robi jednak znaczący progres w kwestii oprawy wizualnej i mechaniki, dzięki czemu znacznie bliżej jej do serii Resident Evil. Dla fanów produkcji grozy z dużą dawką akcji pozycja obowiązkowa. W zestawieniu wrócimy jeszcze do takiego modelu rozgrywki.