Gen innowacji Nintendo - Switch 2 przypomina, że nie jest dominujący

Kwestia kampanii promocyjnej jest jednak dla mnie czwartorzędna. Skoro nie chcą się starać, to ich decyzja. Bardziej martwi mnie fakt, że Nintendo po prostu tego nie musi robić i bardzo dobitnie daje to do zrozumienia graczom oraz mediom. Powód jest dosyć prosty - Switch jest tak wielkim hitem sprzedażowym, że jedyne co trzeba zrobić to wydłużyć cykl życia tej konsoli o kolejne lata i dalej kasować ogromne pieniądze . Gdzie w tym wszystkim legendarny gen innowacji Nintendo? Otóż obecna sytuacja przypomina nam, że on ujawnia się tylko w konkretnych przypadkach. Dokładnie wtedy, kiedy wymaga tego sytuacja rynkowa. Dzisiaj wystarczy skopiować sprawdzone rozwiązania i lekko je dopracować.

Przyjrzyjmy się historii Nintendo. Wii czy DS były wielkimi innowacjami. Tyle, że w tamtej sytuacji tego właśnie wymagał rynek. GameCube nie był sukcesem, a rywalizacja z Sony oraz Microsoftem wymagała odmiennego podejścia do tematu. Game Boy oczywiście jest kultowy, ale też liniowe rozwijanie tej idei było obarczone dużym ryzykiem. DS musiał być więc czymś innym. Jeśli więc sytuacja wymaga od ciebie innowacji, musisz ją dostarczyć i to Nintendo potrafi robić. Nie zawsze się oczywiście udaje. WiiU było porażką. W tej sytuacji wydaje się, że trzeba było zrobić klasyczne Wii 2 - ten sam pomysł, ale lepiej wykonany. 3DS dodawał nieco świeżości, ale z grubsza był to jednak bardzo zbliżony sprzęt do poprzednika. Największą nowość, a więc efekt 3D i tak dało się łatwo wyłączyć. Mimo początkowych problemów konsola odniosła sukces komercyjny.

Switch z kolei pojawił się w momencie, w którym Nintendo potrzebowało nowego hitu. Konkurowanie klasyczną konsolą z Sony i Microsoftem było trudne - wymagało dużych nakładów, innowacji w obszarach, w których Japończycy zawsze byli słabi (usługi sieciowe) i finalnie oznaczało dzielenie się jednym rynkiem z dwoma innymi firmami. Dlatego Switch stworzył w pewnym sensie własny rynek i w pełni go zdominował. Dzisiaj handheldy wracają do łask, czego dowodem jest też Steam Decka. Valve pod wieloma względami nadal jednak jest daleko w tyle, co sprawia że Nintendo nie opłaca się wymyślać koła na nowo. W tym momencie możemy sobie przypomnieć smutną prawdę - japońska korporacja to… no właśnie… korporacja. Jej celem jest tylko zarabianie pieniędzy. Jeśli więc sytuacja nie wymaga innowacyjności, szkoda na nią energii.