EXTRA - W co zaGRAMy w styczniu 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Project Tower

platformy docelowe: PC, PlayStation 5

data premiery: 6 stycznia

producent: Yummy Games

wydawca: Yummy Games

Styczeń rozpoczniemy od premiery ciekawie zapowiadającej się strzelanki z perspektywy trzeciej osoby zatytułowanej Project Tower. Zgodnie z tym, co sugeruje nazwa, będziemy w niej przemierzać wieżę, biorąc udział w licznych starciach z napotkanymi przeciwnikami. Jako nieświadomi uczestnicy prób organizowanych przez obcą rasę Hiks, której przedstawiciele dokonali inwazję na Ziemię, a teraz rekrutują własną armię, zrobimy wszystko by dotrzeć na sam szczyt budynku i odzyskać wolność. Osadzona w klimatach science-fiction produkcja skupi się przede wszystkim na walce, choć - jak zapowiedzieli autorzy Project Tower - w trakcie rozgrywki pojawią się także skomplikowane zagadki natury logicznej.

Freedom Wars Remastered

platformy docelowe: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Switch

data premiery: 10 stycznia

producent: Dimps Corporation

wydawca: Bandai Namco Entertainment

W opublikowanym na łamach gram.pl pierwszym zestawieniu przedstawiającym najciekawsze premiery stycznia 2025 roku nie zabrakło remasterów, są one obecne również w drugiej części artykułu. Niebawem rynkowego debiutu doczeka się bowiem odświeżona wersja trójwymiarowej gry jRPG z 2014 roku, czyli Freedom Wars Remastered, które przed ponad dekadą ukazało się jedynie na PlayStation Vita. Za sprawą tej produkcji weźmiemy udział w wydarzeniach rozgrywających się w odległej przyszłości, kiedy to surowce na Ziemi są już praktycznie na wyczerpaniu. Jako jeden z kolejnych mieszkańców Zielonej Planety zostajemy napiętnowani grzechem za to, że urodziliśmy się właśnie w tym miejscu. Aby skrócić wyrok jako ochotnik wykonujemy śmiertelnie niebezpieczne misje skupiające się głównie na walce z przeciwnikami w pojedynkę lub we współpracy z innymi, maksymalnie trzema graczami.