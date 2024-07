EXTRA - W co zaGRAMy w sierpniu 2024 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Star Wars: Bounty Hunter

platformy docelowe: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S

data premiery: 1 sierpnia

producent: Aspyr

wydawca: Aspyr

W sierpniu ukażą się dwie gry stworzone z myślą o fanach Gwiezdnych wojen. O pierwszej, Star Wars Outlaws, wspomnieliśmy w pierwszej części naszego zestawienia. Druga to natomiast Star Wars: Bounty Hunter, czyli odświeżona wersja akcyjniaka z perspektywy trzeciej osoby, który pierwotnie zadebiutował w 2002 roku. Nie będzie to jednak remake wspomnianej produkcji, lecz klasyczny remaster, co oznacza, że możemy spodziewać się jedynie delikatniej udoskonalonej grafiki, a także innych poprawek, dzięki którym tytuł będzie bez problemu działał na nowych platformach docelowych. Star Wars: Bounty Hunter, tak jak przed laty, zaoferuje wyłącznie kampanię fabularną dla jednego gracza przedstawiającą historię łowcy nagród Jango Fetta, którym pokierujemy w 18 różnorodnych misjach rozgrywających się na Tatooine, Coruscant i innych planetach znanych z uniwersum Star Wars. Zabawa skupi się przede wszystkim na eksplorowaniu lokacji oraz walce z przeciwnikami za pomocą broni palnej oraz broni białej.

UBOAT

platformy docelowe: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S

data premiery: 2 sierpnia

producent: Deep Water Studio

wydawca: PlayWay

UBOAT to symulator okrętu podwodnego, który ukazał się we Wczesnym Dostępie na Steamie ponad pięć lat temu, a dokładniej 30 kwietnia 2019 roku. Gra trafia do naszego zestawienia, ponieważ po takim długim okresie w fazie Early Accessu w końcu doczeka się premiery wersji 1.0. Warto w tym miejscu odnotować, że produkcja autorstwa Deep Water Studio, której wydawcą jest PlayWay, może pochwalić się w bardzo pozytywnymi opiniami na platformie Valve. Akcja gry toczy się w realiach II wojny światowej, kiedy to musimy zarządzać grupą niemieckich marynarzy starających się przetrwać we wspomnianym okresie. Dlatego też śmiało można powiedzieć, że UBOAT to nie tylko symulator okrętu podwodnego, ale także survival z elementami strategii, który nota bene kładzie ogromny nacisk na realizm i wymaga od gracza podejmowania kluczowych decyzji.