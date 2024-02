Endorfy Solum Studio - olbrzymi mikrofon dla wymagających

Przejdźmy jednak dalej i przyjrzyjmy się statywowi. Zanim napiszę cokolwiek o funkcjonalności to czuję się w obowiązku dorzucić jedno ważne stwierdzenie. Jest on po prostu bardzo ładny. Doceniłem to zarówno ja jak i wszyscy moi koledzy ze studia wideo, którzy niejeden sprzęt mieli w rękach. Funkcjonalność? Jest nieźle! Zacisk poradzi sobie z każdym blatem, a całość trzyma się naprawdę mocno. Co ważne, ramię wybacza też dość dobrze delikatne wstrząsy biurka czy stołu, chociażby od przypadkowego kopnięcia nogą.

W środku ramienia znajdziemy przeprowadzony kanałem pod maskownicą kabel USB, będący jednocześnie kablem zasilającym. Bez najmniejszego problemu możemy schować tam również dodatkowy przewód mini-jack do odsłuchu słuchawkowego. Miejsca jest naprawdę dużo. Jeśli chcielibyście nawet zmienić mikrofon, ale zachować samo ramię, to w kanale zmieści się też znacznie grubszy kabel XLR.

Sama regulacja nie jest może najwygodniejszą jaką widziałem, ale zdecydowanie nie można powiedzieć, żeby stanowiła jakiś problem. Pokrętła są lekko toporne, ale łatwo się do nich przyzwyczaić. Nie jest to też element, którego używamy bardzo często. Ramię jest niezwykle stabilne i co ważne – ciche. Podczas regulacji nie wydaje żadnego dźwięku.

Kilka słów do mikrofonu

Przejdźmy jednak do dania głównego, czyli samego mikrofonu. Od razu rzuca się w oczy prostota – mamy wejście USB, wyjście słuchawkowe oraz jeden przycisk do wyciszania i regulację głośności odsłuchu. Nie ma tu absolutnie nic więcej i bardzo dobrze, mikrofon powinien być prostym sprzętem. Świetnym akcentem jest fakt, że przycisk wyciszania jest dotykowy, a co za tym idzie cichy. Nie zepsujemy sobie nagrania głośnym trzaskiem, fajnie.

Charakterystyka może wydawać się nieco dziwna – Endorfy Solum Studio wymaga abyśmy mówili do niego na wprost, prosto do czubka. Napis Endorfy na obudowie sugerowałby może jednak, żeby robić to od boku, trzymając mikrofon pionowo. Ale to żaden problem, tak miało być. Struktura jest kardioidalna – to mikrofon przeznaczony zdecydowanie dla jednej osoby.